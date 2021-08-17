43-летняя Климова в калошах устроила концерт на пне

Известно, что сейчас знаменитость находится на съемках новой кинокартины о жизни "Вкус мести". Действия фильма разворачиваются в деревне, а потому все фото и видео прекрасно передают местную атмосферу. Артистка опубликовала крайне занимательные кадры.
На видео, появившемся в "историях" популярного личного блога Екатерины Климовой, можно увидеть ее в неожиданном образе. Знаменитость залезла на пень и принялась танцевать и петь известную детскую песню, изображая игру на необычном музыкальном инструменте. В качестве своеобразной гитары выступила стиральная доска, по которой активно перебирала пальцами звезда.
Образ актрисы полностью соответствовал ее поведению. Вместо привычного роскошного макияжа, дизайнерской одежды и изысканной обуви публика увидела нечто абсолютно новое. Дива облачилась в легкое платье с цветочным принтом, а сверху накинула тяжелый серый кардиган из шерсти. На ногах Екатерины красовались самые настоящие резиновые калоши.
"Что тебе давали на обед?" – поинтересовался у Екатерины Климовой смеющийся голос за кадром. Однако ответа так и не последовало. Видимо, так актриса развлекается на съемках кинокартины, чтобы разнообразить свободное время.
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