Зажавшая стакан в руке Климова исполнила жаркий танец на столе

Актриса Екатерина Климова показала себя во всей красе.

Звезда отечественных сериалов Екатерина Климова накануне вечером отдыхала с друзьями. В разгар вечеринки актриса решила порадовать присутствующих танцем. Для этого она взобралась на стол.

Лавируя между расставленными на скатерти тарелками и бокалами, Климова соблазнительно двигалась, рискуя поджечь подол длинной юбки от горящих свеч. Знаменитость казалась расслабленной и счастливой. В руке она зажимала стакан, возможно, с горячительным напитком.

Глубокой ночью видео с пляшущей Екатериной появилось в Сети. Актриса сама опубликовала его в личном инстаграм-аккаунте. Отметим, утром ролик исчез со страницы Климовой. Видимо, знаменитость поняла, что совершила ошибку, выкладывая провокационные кадры.

Большинству поклонников вид вращающей бедрами в жарком танце Екатерины Климовой пришелся по душе. Фанаты отмечали, что многодетная артистка невероятно хороша собой.

Отметим, хотят слухи, что Екатерина Климова вернулась к бывшему мужу – актеру Геле Месхи. Между тем каких-либо доказательств этим сплетням пока нет.

Как писали "Дни.ру", у Екатерины Климовой четверо детей. Недавно старший ребенок знаменитости 19-летняя Елизавета Хорошилова пообщалась с журналистами. Дочь актрисы заявила, что была вынуждена сидеть с младшими братьями и сестрами. Заботиться о малышах Елизавете не нравилось.