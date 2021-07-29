Климова ответила на заявление ущемленной дочери: Она считает, что чуть ли не сама вырастила братьев и сестру

Первенец Екатерины Климовой не торопится с замужеством.

Старшей дочери актрисы Екатерины Климовой, Елизавете Хорошиловой уже 19 лет. Этим летом ребенок знаменитости с успехом окончил первый курс факультета журналистики МГУ. У Елизаветы есть молодой человек – ее бывший одноклассник по Ломоносовской школе. Климова обожает возлюбленного дочери и даже называет его сыночком.

О замужестве и детях Елизавета Хорошилова пока не думает. В свежем интервью наследница знаменитости призналась, что не планирует становиться мамой раньше 30-летия. Девушка не хочет думать о детях, так как, по ее словам, нянчилась с ними всю жизнь. У Лизы два младших брата и сестра со стороны матери и еще одна сестричка со стороны папы – ювелира Ильи Хорошилова.

"Все эти крики ночами, плач, нытье... Для себя я решила: двое детей — это максимум", – заявила Елизавета. Хорошилова отметила, что, будучи ребенком, провела много времени присматривая за маленькими родственниками.

Екатерина Климова тот факт, что подключала старшую дочь к воспитанию младших детей отрицает. "Тут наши с ней мнения расходятся", – сказала актриса.

Знаменитость уверила, что старалась максимально оградить Елизавету от сложностей, связанных с малышами. Климова подчеркнула, что у ее младших отпрысков были няни и бабушки, если Лиза и включалась в процесс, то это было крайне редко. Первенцу Екатерины не приходилось водить братьев и сестер в детский сад, кормить и сидеть с ними вечером.

"Она считает, что полностью была погружена в воспитание и чуть ли не сама вырастила всех троих", – заметила звезда отечественных теленовелл.

Между тем Екатерина Климова не скрывает, что ее старшая дочь – самый "ущемленный ребенок" в семье. Елизавете, как призналась артистка, не досталось ее внимания. Актриса считает, что слишком рано стала мамой. Когда Лиза только появилась на свет, Екатерина была увлечена карьерой. Кроме того, в личной жизни актрисы в тот период "шли бурные перемены".