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Шоу-бизнес
Бешеные деньги: Тимати сказочно озолотился на женщинах из шоу "Холостяк"

Бешеные деньги: Тимати сказочно озолотился на женщинах из шоу "Холостяк"

Участие в шоу "Холостяк" принесло рэперу Тимати не только внимание и славу, но и неплохую прибыль.
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Новость о том, что Тимати станет главным холостяком страны, вызвала большой резонанс среди поклонников музыканта. Еще до выхода проекта на телеэкраны фанаты стали гадать, что именно подвигло рэпера на участие в шоу. Многие подозревали, что таким поступком Юнусов решил досадить Решетовой, с которой недавно расстался. Теперь же выяснилось, что это было далеко не единственной причиной прихода Тимати в шоу "Холостяк".

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Ради съемок в передаче музыканту пришлось отказаться от других проектов, но в деньгах он при этом не потерял, а даже наоборот. По информации инсайдеров, гонорар холостяка составил около 45-50 миллионов рублей – такие условия участия в данном проекте были поистине беспрецедентными. Кстати, недавнее расставание Тимати с Решетовой тоже сыграло свою роль – этот факт, вероятно, заставил руководство "ТНТ" пойти на дополнительные уступки знаменитости.

Сам же Тимати не считает, что главную роль здесь сыграли деньги. В интервью журналу Forbes рэпер признался, что ему выпал уникальный шанс одновременно познакомиться с 20 красавицами и потратить на интересные свидания с ними пять миллионов долларов. Второго такого шанса у мужчины могло просто не быть.

После завершения проекта поклонников интересует, как развиваются дальнейшие отношения Тимати и выбранной им Екатериной Сафаровой. К сожалению многих, недавно появились новости о расставании звезд шоу "Холостяк".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 16:29 Источник: Forbes ✓ Надежный источник
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Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

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