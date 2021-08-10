Бешеные деньги: Тимати сказочно озолотился на женщинах из шоу "Холостяк"

Участие в шоу "Холостяк" принесло рэперу Тимати не только внимание и славу, но и неплохую прибыль.

Новость о том, что Тимати станет главным холостяком страны, вызвала большой резонанс среди поклонников музыканта. Еще до выхода проекта на телеэкраны фанаты стали гадать, что именно подвигло рэпера на участие в шоу. Многие подозревали, что таким поступком Юнусов решил досадить Решетовой, с которой недавно расстался. Теперь же выяснилось, что это было далеко не единственной причиной прихода Тимати в шоу "Холостяк".

Ради съемок в передаче музыканту пришлось отказаться от других проектов, но в деньгах он при этом не потерял, а даже наоборот. По информации инсайдеров, гонорар холостяка составил около 45-50 миллионов рублей – такие условия участия в данном проекте были поистине беспрецедентными. Кстати, недавнее расставание Тимати с Решетовой тоже сыграло свою роль – этот факт, вероятно, заставил руководство "ТНТ" пойти на дополнительные уступки знаменитости.

Сам же Тимати не считает, что главную роль здесь сыграли деньги. В интервью журналу Forbes рэпер признался, что ему выпал уникальный шанс одновременно познакомиться с 20 красавицами и потратить на интересные свидания с ними пять миллионов долларов. Второго такого шанса у мужчины могло просто не быть.

После завершения проекта поклонников интересует, как развиваются дальнейшие отношения Тимати и выбранной им Екатериной Сафаровой. К сожалению многих, недавно появились новости о расставании звезд шоу "Холостяк".