"Опасный, кусачий, неутомимый": Тимати получил необычное поздравление от матери

15 августа рэпер Тимати празднует 38-летие. С днем рождения артиста уже поздравила главная в его жизни женщина – мама, Симона Юнусова.
В личном микроблоге Симона Яковлевна опубликовала необычный, но трогательный пост, посвященный наследнику. Юнусова призналась, что до конца дней будет помнить тот счастливый день, когда Тимур (настоящее имя рэпера – прим. ред.) появился на свет. Мать артиста отметила, что допустила много ошибок, воспитывая сына. Сегодня ее отпрыск, вынужден исправлять последствия этих педагогических промахов.
Симона Яковлевна сравнила Тимати со львом. "Опасный, кусачий, неутомимый, креативный, яркий, сильный, благородный, честный", – описала наследника она. Как заметила Юнусова, ее сын может на пять минут "прикинуться котенком", если "почесать ему за ушком".
"Я буду любить тебя всегда, несмотря и вопреки…" – отметила мама рэпера.
Отметим, 38-й день рождения рэпер Тимати отмечает в Южной Америке. Там артист занимается серфингом. В отпуск артист взял дочь Алису, которую ему родила модель Алена Шишкова.
Воспитанием семилетней наследницы Тимати занимается бабушка – Симона Яковлевна. Юнусова много времени и сил вкладывает в развитие ребенка. Алиса с ранних лет осваивает английский, занимается танцами. Вероятно, Симона Юнусова сопровождает сына и внучку на отдыхе в Южной Америке.
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