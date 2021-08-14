Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой

Год назад наследник Олега Газманова Родион снял клип "Удаленка". В качестве одной из героинь он пригласил звезду "Папиных дочек" Елизавету Арзамасову. Подписчики заподозрили артистов в романе, однако сын исполнителя песни "Эскадрон" сразу же опроверг эти слухи.
Он признался, что тепло относится к своей коллеге, но кроме работы и общих проектов их ничего не объединяет. Он также рассказал, что они не только поддерживают и помогают друг другу, но даже делятся переживаниями и секретами из жизни.
Как бы фанатам не хотелось, чтобы знаменитости стали встречаться и даже поженились, между ребятами точно ничего, кроме дружбы, нет.
"Бесконечно люблю Лизу. Мы с ней очень хорошие друзья, у нас прекрасные отношения" – высказался Родион Газманов.
Участница "Ледникового периода" – не единственная, с кем "сватают" певца его ярые поклонники. Видимо, хейтеры настолько устали от холостяцкой жизни артиста, что решили сами найти ему невесту, пускай даже на уровне слухов. Но оказалось, что завидный жених сам не против наконец-то встретить "ту самую" и сделать ей предложение руки и сердца.
Многие удивились, что выбор Лизы пал на фигуриста и серебряного призера Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илью Авербуха. В прошлом году пара сыграла скромную свадьбу. Позже в СМИ проскочила информация об интересном положении молодой жены. Как известно, это первая беременность Арзамасовой.
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