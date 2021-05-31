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Шоу-бизнес
Адвокат разоблачил коварный план экс-супруга Пелагеи

Адвокат разоблачил коварный план экс-супруга Пелагеи

Представитель певицы Пелагеи рассказал, что хоккеист Иван Телегин пытался обмануть звезду.
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Судебные тяжбы бывших супругов продолжаются. Защитник артистки сделал громкое заявление, выведя спортсмена на чистую воду. Оказывается, Телегин спрятал от исполнительницы дом в Барвихе, купленный два года назад за 180 миллионов рублей.

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 Пелагея

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Он хотел скрыть от Пелагеи покупку особняка, где собирался обосноваться с новой невестой Марией Гончар. Иван Телегин настаивает на разделе всей недвижимости, приобретенной в браке, а также средств на счетах.

Оформил хоккеист роскошный дом на свою мать Елену Николаевну и двоюродного брата возлюбленной. Так спортсмен поступил, судя по всему, для того, чтобы недвижимость нельзя было делить при разводе. Адвокаты певицы Пелагеи бьются за то, чтобы этот дом учли в судебном процессе.

Кроме того, представители звезды сообщили, что бывший муж начал кампанию по очернению имиджа исполнительницы. В частности, некоторые СМИ писали о том, что артистка якобы мешает общению хоккеиста с дочерью Таисией. Но в окружении знаменитости заверяют, что это вранье. По словам адвоката певицы Пелагеи, родня невесты Телегина играет в очернении ее имиджа не последнюю роль.

Также представитель звезды сообщил, что она рада, что избавилась от токсичных отношений с Телегиным. В свою очередь хоккеист занят подготовкой к свадьбе с Гончар. Торжество запланировано на август. По слухам, спортсмен собирается потратить на свадьбу 50 миллионов.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 мая 2021, 11:49 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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