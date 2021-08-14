Стало известно о целях Бритни Спирс после освобождения: Зачать еще одного ребенка

Поклонники делают ставки на то, как Бритни Спирс распорядится своей свободой.

Прошедшей ночью многочисленных фанатов певицы обрадовало известие о том, что ее отец отказался от опекунства после 13 лет полного контроля над дочерью. Эта новость прогремела как гром среди ясного неба, ведь только на прошлой неделе суд в очередной раз постановил не отстранять Джеймса Спирса от опекунства до тех пор, пока блондинка не соберет больше доказательств против родителя. Тем не менее, отец 39-летней звезды решил по-другому. Сама Бритни Спирс пришла в такой восторг от этого решения, что даже записала зажигательный танец свободы в полуголом виде.

Эта новость стала по-настоящему резонансной в Сети. Не смогла обойти ее вниманием и скандально известный блогер Лена Миро. Женщина скептически отнеслась к такому нелогичному развитию событий в деле Бритни. На своей странице в LiveJournal Миро предположила, что станет делать блондинка после освобождения. Долгое время Спирс не разрешали заводить ребенка и вести "Инстаграм", поэтому теперь певица, наверняка, захочет наверстать упущенное.

"Теперь Бритнюха сможет сама вести "Инстаграм", постить без остановки сисечки. Летать в отпуск, зачать еще одного ребенка," – подытожила цели звезды Миро.

При этом блогер отметила, что, на ее взгляд, Спирс рано радуется: суд все равно назначит певице опекуна, и кто им станет, пока неизвестно.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что фанаты Бритни Спирс хотят отомстить судье, ведущей ее дело.