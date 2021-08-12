Молодую жену Петросяна размазали после выхода в свет: Комплексы нищебродки

Известно, что Татьяна Брухунова крайне трепетно относится к выбору одежды. Она не любит массовое производство и крайне поддерживает молодых и креативных дизайнеров. Недавно она продемонстрировала новый лук от бренда ZABELINA. Наряд вызвал крайне неоднозначные эмоции у поклонников.
Многие осудили супругу Евгения Петросяна за не совсем хороший вкус. Позднее выяснилось, что наряд стоит около 30 тысяч рублей, что окончательно выбило подписчиков из колеи. Костюм представлял собой светлое платье-рубашку, расписанное яркими изображениями вручную.
Татьяну Брухунову тут же обвинили в том, что с такими деньгами от супруга и блога она якобы могла бы нанять себе профессиональных стилистов, а не тратить большие деньги на неоднозначные наряды. Вспомнили пользователи Сети и о прошлом дивы.
"Если женщина все детство и юность ходила в обносках, дорвавшись до денег будет усиленно наряжаться. Врожденным вкусом природа не наградила, шмотки а-ля колхоз", "Пытается заглушить в себе комплексы нищебродки из мухосранска. Отсюда и безвкусица", "Выпендриваешься перед всеми, вот и получай", "Сдурела от богатства, крыша едет", "Хоть за 270 тысяч платье надень, результат будет один", – возмутились читатели.
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