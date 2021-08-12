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Шоу-бизнес
Молодую жену Петросяна размазали после выхода в свет: Комплексы нищебродки

Молодую жену Петросяна размазали после выхода в свет: Комплексы нищебродки

Жена Евгения Петросяна любит делится с поклонниками новинками своего роскошного гардероба. На этот раз скандал разгорелся из-за платья.
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Известно, что Татьяна Брухунова крайне трепетно относится к выбору одежды. Она не любит массовое производство и крайне поддерживает молодых и креативных дизайнеров. Недавно она продемонстрировала новый лук от бренда ZABELINA. Наряд вызвал крайне неоднозначные эмоции у поклонников.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Многие осудили супругу Евгения Петросяна за не совсем хороший вкус. Позднее выяснилось, что наряд стоит около 30 тысяч рублей, что окончательно выбило подписчиков из колеи. Костюм представлял собой светлое платье-рубашку, расписанное яркими изображениями вручную.

Татьяну Брухунову тут же обвинили в том, что с такими деньгами от супруга и блога она якобы могла бы нанять себе профессиональных стилистов, а не тратить большие деньги на неоднозначные наряды. Вспомнили пользователи Сети и о прошлом дивы.

"Если женщина все детство и юность ходила в обносках, дорвавшись до денег будет усиленно наряжаться. Врожденным вкусом природа не наградила, шмотки а-ля колхоз", "Пытается заглушить в себе комплексы нищебродки из мухосранска. Отсюда и безвкусица", "Выпендриваешься перед всеми, вот и получай", "Сдурела от богатства, крыша едет", "Хоть за 270 тысяч платье надень, результат будет один", – возмутились читатели.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 15:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость823324
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Гость831319
Нищебродка в прошлом возможно смогла удалиться из деревни, а вот удалить деревню из девушки - невозможно. И никакие миллиарды тут не помогут.
Умная! все одно и то же. Мозгов на другую фразу не хватило. <цензура> <цензура>......
Гость831319
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Нищебродка в прошлом возможно смогла удалиться из деревни, а вот удалить деревню из девушки - невозможно. И никакие миллиарды тут не помогут.
Гость821405
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Татьяна, молодец! не слушай всех завистников! Счастья, тебе и удачи!!!
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