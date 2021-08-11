"Только два раза в неделю": Врач ограничил 75-летнего Петросяна в удовольствиях с женой

Долгожданный отпуск юмориста с молодой супругой оказался слишком рискованным. Евгений Петросян столкнулся с вынужденными ограничениями.

75-летний Евгений Петросян внимательно следил за своим здоровьем и соблюдал строгую диету. Татьяна Брухунова контролировала приемы пищи избранника и не давала ему поблажек. Однако на днях пищевые установки юмориста подверглись изменениям. На отдыхе с молодой супругой в Крыму комик не сдержал аппетит и набросился на мозговую кость, которая никак не вписывалась в его план питания. Теперь Евгений Петросян сильно переживает за уровень холестерина, ведь он мог повыситься из-за поедания запрещенного деликатеса.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург прокомментировал опасения юмориста. По мнению медика, артисту следует разнообразить рацион овощами и крупами грубого помола, тогда употребление мозговых костей не испортит состояние его здоровья. Однако эксперт отметил, что в таких удовольствиях на отдыхе с женой Евгению Петросяну нужно себя ограничивать. "Такие кости можно есть только два раза в неделю", — подчеркнул диетолог.

Напомним, пока Евгений Петросян злоупотребляет вредной пищей, Татьяна Брухунова проявляет слабость к дорогим вещицам и одежде люксовых брендов. Муж балует ее эксклюзивными подарками дизайнерского формата. Избранница комика регулярно демонстрирует в "Инстаграм" модные образы и напрашивается на комплименты россиян.

