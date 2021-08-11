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Шоу-бизнес
Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда

Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась очередной уникальной новинкой в своем роскошном гардеробе.
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Возлюбленная известного юмориста регулярно демонстрирует своим подписчикам новые наряды. Женщина очень серьезно относится к выбору платьев, она не любит штамповку и часто поддерживает молодых дизайнеров. Накануне жена Евгения Петросяна показала в "Инстаграм" свое новое платье от бренда ZABELINA.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Наряд Брухуновой представляет из себя белое хлопковое платье-рубашку с ярким принтом, отрисованным вручную. В новом платье Брухунова прогулялась по Ялте и рассказала, что оно неизменно привлекает внимание прохожих и даже заставляет ее саму держать спину ровнее. Судя по всему, женщина в восторге от покупки и уже ждет новой коллекции того же бренда.

Многие подписчики Брухуновой оставили комплименты необычному наряду. Однако нашлись и те, кто придерживается другого мнения. Как сообщил 5-tv.ru, пользователи узнали стоимость платья, которая равняется 27 тысячам рублей, и пришли в ужас от таких бешеных денег.

Фолловеры написали:

"Что ж у вас со вкусом то беда такая Ну не умеете вы одеваться стильно, смиритесь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "27.000 руб мне оно только будет сниться", "Взрыв мозга!".

Татьяна Брухунова не стала молчать и ответила недовольным, что им не должно быть никакого дела до ее одежды и ее вкуса.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Евгения Петросяна сделала интересное признание.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 17:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

эля
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сколько не пишут про неё,занята только своими нарядами,и <цензура> ей огрызаться,если выставляет свои фотки на всеобщее обозрение,будь готова и к разным мнениям,только хвалить никто не обещал.
Гость830572
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Главное в этом «роскошном платье» рука на причинном месте
654785
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откуда вылезло это колхозное существо брехуново? писец полный(((((
1

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