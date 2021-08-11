Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда

Возлюбленная известного юмориста регулярно демонстрирует своим подписчикам новые наряды. Женщина очень серьезно относится к выбору платьев, она не любит штамповку и часто поддерживает молодых дизайнеров. Накануне жена Евгения Петросяна показала в "Инстаграм" свое новое платье от бренда ZABELINA.
Наряд Брухуновой представляет из себя белое хлопковое платье-рубашку с ярким принтом, отрисованным вручную. В новом платье Брухунова прогулялась по Ялте и рассказала, что оно неизменно привлекает внимание прохожих и даже заставляет ее саму держать спину ровнее. Судя по всему, женщина в восторге от покупки и уже ждет новой коллекции того же бренда.
Многие подписчики Брухуновой оставили комплименты необычному наряду. Однако нашлись и те, кто придерживается другого мнения. Как сообщил 5-tv.ru, пользователи узнали стоимость платья, которая равняется 27 тысячам рублей, и пришли в ужас от таких бешеных денег.
Фолловеры написали:
"Что ж у вас со вкусом то беда такая Ну не умеете вы одеваться стильно, смиритесь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "27.000 руб мне оно только будет сниться", "Взрыв мозга!".
Татьяна Брухунова не стала молчать и ответила недовольным, что им не должно быть никакого дела до ее одежды и ее вкуса.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Евгения Петросяна сделала интересное признание.
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