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Шоу-бизнес
Бросившая мужа Подольская нарушила семейное правило

Бросившая мужа Подольская нарушила семейное правило

Наталья Подольская с сестрой, подругой и детьми отдыхают в Египте. Там певица нарушила семейное правило.
прочитано 81 раз

Девять месяцев назад российская певица Наталья Подольская стала мамой второй раз. Она родила от супруга сына Ивана. Все это время семья не показывала лицо малыша общественности. Но на днях Наталья Подольская решила покончить с этой таинственностью.

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Сейчас звезда находится на отдыхе в Египте. Владимир Пресняков остался в Москве. Пользуясь случаем, Подольская решила показать миру своего сына.

В разделе "Сторис" она опубликовала видео, на кадрах которого предстала вместе с малышом под мышкой. Также она показала фото, на котором запечатлены сразу оба сыновей звезды.

К слову, первенца Наталья Подольская и Владимир Пресняков скрывали от общественности больше года. Семья уверена, что маленьким детям ни к чему быть объектом наблюдения миллионов чужих глаз.

Напомним, после рождения очередного наследника в октябре 2020 года Владимир Пресняков стал многодетным отцом — старшему Никите от отношений с Кристиной Орбакайте уже 30 лет, пишет 5-tv.ru.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как в июле Наталья Подольская и Владимир Пресняков отдохнули в солнечной Греции. Несмотря на пандемию коронавируса, семья только и успевает разъезжать по морям.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 14:16 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

комментарии

Ответить:

эля
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*Наталья Подольская с сестрой, подругой и детьми отдыхают в Египте
.....в июле Наталья Подольская и Владимир Пресняков отдохнули в солнечной Греции. ....семья только и успевает разъезжать по морям.*

уработались же все, и при этом все артисты ноют денег нет..
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