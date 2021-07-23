"Сколько проходило?": Подольская рассказала об ужасной травме

Исполнительница делится с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте фото и видео из отпуска. Жена Владимира Преснякова чаще всего предстает в купальниках с радостным настроением и оптимистичными размышлениями.
Теперь же Наталья Подольская заставила фолловеров за себя переживать. Дело в том, что с артисткой произошла беда: ее сильно ужалила медуза. О случившемся она сообщила в микроблоге.
Звезда рассказала, что от ожога у нее на ноге образовалось ужасающее пятно. "Какого жалили? Чем мазали? Сколько проходило? Оно пройдет же, правда?", – стала расспрашивать подписчиков знаменитость. При этом Наталья Подольская подчеркнула, что эта неприятность не испортит ей семейный отдых.
Поклонники принялись давать певице различные советы, исходя из собственного опыта. Одни рекомендовали специальные мази, а другие – лечиться народными средствами: лимонным соком и разрезанным помидором. Фолловеры успокоили Наталью Подольскую, заверив, что ожог пройдет через несколько дней.
Каким из советов россиян воспользовалась исполнительница – неизвестно. Ранее Наталья Подольская показала снимок с сыном, после которого ее обвинили в фальши.
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