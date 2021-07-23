Бесстыдница Подольская вывалила грудь на публике: Смело теребите сосочек

Наталья Подольская вместе с мужем и детьми отправилась отдыхать в солнечную Грецию.

В своем интсаграм-аккаунте молодая мать активно делится снимками с отдыха, а также рассказывает о достижениях своего подрастающего малыша – второму сыну Подольской и Преснякова накануне исполнилось девять месяцев. По этому случаю Наталья Подольская опубликовала свежее фото с сыном, сделанное на пляже.

На снимке счастливая женщина сидит в бикини на лежаке и держит на руках малыша, который нежно прильнул к полуобнаженной материнской груди. Под фото Подольская похвасталась новыми навыками маленького Вани, а также призвала своих фанаток не бояться рожать второго ребенка, ведь во второй раз воспитание дается гораздо легче, чем в первый.

Глядя на фото звезды, поклонники Подольской сделали вывод, что та не стесняется оголять грудь и кормить малыша в общественных местах. У одних это вызвало одобрение, другие же оказались несколько возмущены таким бесстыдством. Пользователи написали:

"Поздравляю! Блин, а я прячусь всегда, когда кормлю не дома" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Зачем же? Что естественно не безобразно, смело теребите сосочек на публике, а если вам покрутят пальцем у виска, скажите: как можно, это же ребенок!".

Впрочем, некоторые подписчики предположили, что малыш на фото сам ищет "вкусняшку", и поэтому обнажил маме грудь. Жена Владимира Преснякова не стала прояснять ситуацию.

Ранее Наталья Подольская показала другое фото с сыном и ее обвинили в фальши.