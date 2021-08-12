"Надо что-то поменять": вдова Этуша припомнила Кабаевой старую ошибку

Олимпийский игры в Токио закончились, но борьба с несправедливым судейством только начинается. Российские спортсмены, напомним, впервые за много лет лишились золотых медалей в художественной гимнастике. Не осталась в стороне от этого возмутительного события и вдова Владимира Этуша.

"По поводу художественной гимнастики. Я так думаю: лучше уж честное серебро, чем ТАКОЕ золото, – уверена Елена Этуш. – Но, справедливости ради, в 2004 году Кабева (очевидно, речь идет про Олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву – Прим. ред.) тоже уронила обруч и в результате получила золото. Так что тут, может, "в консерватории что-то поменять"?"

Напомним, на Олимпиаде в Афинах Алина Кабаева в квалификации потеряла обруч и уступила три сотых балла Ирине Чащиной. Но в финале все выполнила идеально и получила высшие оценки в упражнениях с мячом, булавами и лентой. "Когда маленькая потеря случилась в Афинах, в квалификации, я сказала себе: "Алина, это была последняя ошибка, которую ты можешь себе позволить", – позже вспоминала спортсменка.

Елена Этуш на своем примере знает, как предвзяты бывают судьи. "В бытность мою учителем случилась такая история, – говорит она. – Привезла я свою ученицу на районную олимпиаду по английскому языку. Тест был в письменном виде. И вот получает моя ученица 2 место. А я ТОЧНО знала, что она не сделала ни одной ошибки. Еду туда и прошу показать ее работу. И что же я вижу? В работе не то что ни одной ошибки, даже ни единой помарки. А в конце просто от балды написано: одна ошибка. Когда я ткнула их носом и попросила указать, где именно эта ошибка, думаете, они хотя бы смутились? ***(цензура – прим. ред.) И никаких результатов никто не поменял".