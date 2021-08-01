Голый Галкин показал свои заросли на теле

Телеведущий опубликовал в своем микроблоге фото в амплуа самовлюбленного соблазнителя. Он предстал до пояса обнаженным, с усами и густой шевелюрой.
При этом Максим Галкин поинтересовался, как себя в зеркале снимаю блогеры. Россияне отметили, что у него уже это прекрасно получилось. Кадр тут же начали горячо обсуждать в комментариях. К поклонникам присоединились и коллеги мужа Аллы Пугачевой по шоу-бизнесу: Марина Зудина, певица Глюкоза и другие.
"Казанова", "Соблазнитель из 70-х", "Красавец", – высказались одни. Другие же посчитали, что шоумену совсем не идут такие заросли на лице. Отметим, что Максим Галкин не уточнил, о съемках какого именно фильма идет речь. Но поклонники уже ждут выхода ленты.
Отметим, что телеведущий любит дразнить публику. Ранее юморист шокировал публику фото в позе ниндзя и своей прекрасной физической формой. Максим Галкин выложил фото с прогулки на яхте. Фанаты засыпали знаменитость комментариями. Некоторые спросили, как получилось сделать такой кадр, другие восхищались формой артиста.
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