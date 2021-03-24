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"Эротический контент": оголившийся Галкин возбудил россиян

Супруг Примадонны накануне отправился на гастроли по России. Сегодня артист опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте видео из гостиницы. В ролике Максим Галкин предстал в неглиже, что взбудоражило его многочисленных поклонников.
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Артист поблагодарил своих зрителей за теплый прием на концерте, который он дал накануне вечером. В поездке у Галкина выдалось прекрасное утро. Он показал, как босиком и с голым торсом выходит на заснеженный балкон, чтобы насладиться своим утренним кофе. Поклонники юмориста удивились такому “эротическому контенту” в блоге любимого артиста и оставили ему множество восторженно-шутливых комментариев.

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Максим Александрович Галкин Юморист

“Бубенцы не забубенели?” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Вах, какие ножки!” ”Максим не оголяйся!!! Дети тебе этого не простят!!! Ну ты же не из этих…..можно было снег показать и без твоего голого торса могучего… ну ты же не Тарзанчик”

В свойственной ему манере Галкин сыронизировал над лучшими российскими курортами с самым белым снегом и ярким солнцем, на одном из которых он и находится. Впоследствии выяснилось, что заснеженный балкон находится в Нижнем Новгороде, куда артист приехал на гастроли. В конце видео Галкин показал красивый вид на городские крыши, что вызвало еще ряд шуток от заботливых фанатов.

“В Нижнем Новгороде и в нижнем белье. Не простудитесь, Максим!”

Днем ранее Максим Галкин показал поклонникам, как он в черной маске на лице собирается на гастроли, на которых не был уже очень давно.

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Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2021, 06:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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