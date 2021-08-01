Сочные арбузики жены Юдашкина поразили россиян

Марина Юдашкина поделилась с фанатами фото своего урожая.

Именитый модельер с женой отдыхали в Греции. По возвращении домой они сразу поехали в загородный дом собирать поспевшие овощи и фрукты. Марина Юдашкина выложила фото урожая в своем блоге в "Инстаграм". Бизнес-леди показала подписчикам выросшие на ее грядках огурцы, помидоры, баклажаны и даже пару сочных арбузиков.

Фанаты засыпали хозяйку дома комплиментами. "Какой порядок на огороде! Умница и Красавица", "Талантливые люди талантливы во всем", "Как приятно смотреть на Вас! Овощи замечательные! Видно, что выращены с любовью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написали фанаты.

Однако не все поверили, что Марина Юдашкина ухаживает за огородом самостоятельно. "А прислуги сколько человек? ", "Красиво. А кто у вас занимается огородом?", — написали подписчики. Поклонники активно обсуждали дары природы, выросшие в резиденции Юдашкиных, задавали Марине много вопросов о ее секретах садоводства.

Ранее жена модельера активно радовала фолловеров снимками из отпуска. Фанаты восхитились, насколько молодо и подтянуто выглядит 63-летныы Юдашкина. Не смог пройти мимо и супруг Пугачевой. Какая уж тут мифология дней минувших, когда такая богиня прям сейчас стоит" – написал Максим Галкин.