12 миллионов за один курс: звезда "Холостяка" стала зарабатывать большие деньги после расставания с Тимати

Все больше людей не верят в искренность героев шоу "Холостяк". Как пишет телеграм-канал "Курятник", Екатерина Сафарова и Тимати расстались вскоре после съемок финала реалити. Пара некоторое время появлялась вместе на публике, продолжала изображать роман.
Сафарова и Юнусов окончательно попрощались после "Премии МУЗ-ТВ", где они вместе позировали фотографам. Екатерина улетела в Испанию и запустила свой курс по фитнесу за 3,5 тысячи рублей. Телеграм-канал, ссылаясь на свои источники, сообщил, что курс победительницы "Холостяка" приобрели 3,5 тысячи человек. Значит, прибыль составила более 12 миллионов рублей.
Также Сафарова заключила несколько рекламных контрактов и согласилась на коммерческие съемки, ведь в "Инстаграм" она имеет два миллиона подписчиков. Это, кстати, тоже благодаря шоу. Тимати же получил гонорар за участие в "Холостяке" и дополнительный пиар.
Напомним, ранее Тимати опубликовал в своем инстаграм-аккаунте забавное видео с дочерью Алисой. Семилетняя девочка недоумевает, почему отец подарил кольцо именно Екатерине Сафаровой, а не ей. Рэпер забавно отреагировал на такое заявление.
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