Мать Наташи Королевой рассказала о связи с 22 мужчинами

75-летняя телеведущая, мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай рассказала, что у нее была бурная молодость.

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ обсудили личную жизнь 19-летнего сына Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архипа. Недавно на пальце юноши заметили кольцо, похожее на обручальное, что породило слухи о скорой женитьбе наследника знаменитостей.

Людмила Ивановна не хочет, чтобы ее внук торопился с браком, ведь "все еще впереди". По мнению матери Наташи Королевой, в таких делах не стоит бежать впереди паровоза. Порывай призналась, что в молодости не старалась как можно скорее выйти замуж. "Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера", – рассказала родительница певицы.

Беседуя с журналистами, Людмила Ивановна проговорилась, что Архип увлекается не одной, а сразу несколькими девушками. И с каждой семейство знакомо. Мать, отец и бабушка молодого человека считают, что тот сам со всем разберется, когда придет время.

Напомним, ранее Наташа Королева в шоу "Звезды сошлись" вспомнила свой брак с Игорем Николаевым. В частности, певица рассказала о первом сексе с музыкантом. Певица отметила, что интимная близость случилась только после свадьбы, потому что была "по-другому воспитана".