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Шоу-бизнес
Мать Наташи Королевой рассказала о связи с 22 мужчинами

Мать Наташи Королевой рассказала о связи с 22 мужчинами

75-летняя телеведущая, мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай рассказала, что у нее была бурная молодость.
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В программе "Ты не поверишь!" на НТВ обсудили личную жизнь 19-летнего сына Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архипа. Недавно на пальце юноши заметили кольцо, похожее на обручальное, что породило слухи о скорой женитьбе наследника знаменитостей.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Людмила Ивановна не хочет, чтобы ее внук торопился с браком, ведь "все еще впереди". По мнению матери Наташи Королевой, в таких делах не стоит бежать впереди паровоза. Порывай призналась, что в молодости не старалась как можно скорее выйти замуж. "Я вспоминаю свои 19 лет. У меня тогда было 22 кавалера", – рассказала родительница певицы.

Беседуя с журналистами, Людмила Ивановна проговорилась, что Архип увлекается не одной, а сразу несколькими девушками. И с каждой семейство знакомо. Мать, отец и бабушка молодого человека считают, что тот сам со всем разберется, когда придет время.

Напомним, ранее Наташа Королева в шоу "Звезды сошлись" вспомнила свой брак с Игорем Николаевым. В частности, певица рассказала о первом сексе с музыкантом. Певица отметила, что интимная близость случилась только после свадьбы, потому что была "по-другому воспитана".

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 18:11 Источник: НТВ / "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

Гость792632
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Глупые хохлушки...скрывать надо что начали с 13 лет...."не так воспитана" на Украине...ой не смешите народ..там замуж выходят уже в 16лет... А старая"петрушка" сдала всю семейку с потрохами.... И у внучка уже выросла "женилка"..Вперед! там есть в кого...Им бы открыть театр"Шоу"....был бы спрос.....А то напоминают о себе всякими глупостями.... а так были бы при деле.
Гость789057
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Достали хохлосрани!!!
%рен90%0лен
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за бубли гум(жувачка) без булки с маком,всегда стояла,типа ра%ом !!!! такие вещи как правило скрывают,но чего не сделаешь за бабки,даже самодонос напишешь !!!
223344
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да ладно свистеть-то ,секос у королевой был после свадьбы,не похожа она на *по-другому воспитана*,про неё шутку-анекдот винокур по тв рассказал,типа у королёвой спрашивают-ты откуда в Москве? -из-под николаева,отвечала наташа...
Гость790464
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Семейка пустоголовых идиотов.Что мамаша к физиономией Квазимодо,что с придурью дочь,что старый Глушко для стриптиза.
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