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Шоу-бизнес
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана

Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана

Певице Наташе Королевой было 19 лет, когда она вступила в брак с музыкантом Игорем Николаевым.
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Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 1992 году. Несмотря на близкие отношения с матерью Людмилой Порывай, которая, к слову, была в восторге от зятя, артистка скрывала от нее подробности личной жизни. Например, певица не рассказывала родительнице о первом сексе с музыкантом.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

В студии шоу "Звезды сошлись" Королева отметила, что эта тема даже не поднималась. Певица "по-другому воспитана", правильно и строго, поэтому интимная близость с Николаевым случилась только после вступления в брак. "С мамой не надо было это обсуждать", – считает исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

В 2001 году Наташа развелась с музыкантом и вскоре закрутила роман с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. По словам певицы, для ее матери это было ударом, ведь та "пошла на понижение" – была теща известного композитора, стала – стриптизера.

Лишь спустя время Людмила Порывай привыкла к новому возлюбленному дочери. Наташа Королева отметила, что родительница стала настоящей поддержкой для Глушко. И если Людмиле Ивановне всегда хорошо и комфортно в компании Сергея, то ее дочери "бывает по-разному".

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что полуголый муж Наташи Королевой вызвал оторопь. Поклонники прокомментировали новый снимок Сергея Глушко.

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Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 08:58 Источник: НТВ / Шоу "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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