Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше

В личном блоге мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай появилось видео с семейной вечеринки.

Артистка устроила праздник в честь приезда родственницы в гости из Майами. К мероприятию присоединился и сын звезды 19-летний Архип. Он привел на вечеринку своих друзей и... жену.

На видео, которое появилось в личном блоге Людмилы Порывай, молодой человек исполняет песню и танцует. Он не стесняется камеры, активно двигается и в какой-то момент приближается к объективу, демонстрируя на правой руке обручальное кольцо.

Подписчики не оценили музыкальные способности сына Наташи Королевой, отметив, что мальчик совершенно не умеет себя подавать. Заодно многие обратили внимание на обручальное кольцо на руке Архипа и очень удивились. Никто не может понять, когда наследник Сергея Глушко (Тарзана) успел сходить в ЗАГС.

"Очень похож на папу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой он нелепый, еще один клоун будет в шоу бизнесе", "А когда внучок женился? Кольцо на пальце", "Ни голоса, ни движений! По-моему лучше идти по стопам отца!" – написали в комментариях.

Стоит отметить, что Архип Глушко не скрывает свою личную жизнь. Если судить по его инстаграм-аккаунту, он уже несколько месяцев ходит с кольцом на пальце и признается в любви девушке по имени Мелисса.

Пышногрудая красотка занимается танцами, в основном у шеста. По слухам, сын Наташи Королевой именно после знакомства с ней тоже увлекся стрип-пластикой. Судя по всему, молодой человек унаследовал любовь к танцорам от матери.