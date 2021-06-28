"Боже милостивый!": Тарзан в халате на фестивале "Жара" сразил наповал

31 мая российской певице Наташе Королевой исполнилось 48 лет. В честь этого события она устроила шумную вечеринку в одном из столичных ресторанов, где собрались все близкие, друзья и коллеги артистки. Певица блистала в ярком экстремально коротком наряде.
Своим видом Наташа Королева удивила не только на вечеринке. Пара Королевой и Глушко стала одной из самых обсуждаемых на музыкальном фестивале "Жара". Певица предстала в черном вечернем платье с экстремальным разрезом, оголившем зону нижнего белья, которого на ней не было.
На Тарзане был светлый халат в стиле кимоно, накинутый поверх черных широких шароваров. Грудь танцора по традиции была оголена.
Поклонники восхитились модными нарядами 48-летней Наташи Королевой и ее 51-летнего мужа и отметили, что они очень красивая и эффектная пара.
Напомним, музыкальный фестиваль "Жара" был перенесен из-за эпидемии коронавируса из столичных "Лужников" в "Крокус Сити Холл". По решению Роспотребнадзора было решено завершить его в онлайн-формате.
"Боже милостивый!"; "Какие вы модные, стильные и дорогие!" – написали комментаторы.
Ранее в интервью Наташа Королева призналась, что ее первый муж Игорь Николаев мечтал о детях от нее, но она не отвечала взаимностью.
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