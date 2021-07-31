Бывшая возлюбленная Тимати подверглась жестокому нападению: Нас грабят

Анастасия Решетова поделилась в своем блоге в "Инстаграм" событиями прошлой ночи. Звезда подумала, что в ее дом проникли грабители.

Модель опубликовала в "Сторис" фотографию экрана телефона, на котором набран номер службы спасения — 911. Сейчас Анастасия с сыном отдыхает на Лазурном побережье, они живут на вилле. Накануне ночью Решетовой показалось, что в их дом кто-то ломится. Экс-супруга Тимати решила, что это грабители и вооружилась подручными средствами.

"У нас есть охрана. Но мы подумали, что с расческой и маникюрными ножницами мы более эффективны (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — поделилась с подписчиками Анастасия Решетова.

Ранее модель рассказывала, что разрыв с Тимати пережила легко и быстро. Пара осталась в хороших отношениях, оба родителя активно участвуют в воспитании сына Ратмира. Однако отдыхать маленький наследник пока ездит только с мамой.

Недавно Решетова провела в своем блоге опрос, пытаясь выяснить, как скоро после развода можно отпустить сына с отдыхать с папой. Совместно с подписчиками модель пришла к выводу, что для таких путешествий Ратмир еще маловат. Тимати разозлился на Анастасию за такое решение и чуть не учинил скандал.

"Сыночек останется со мной до конца лета. Я благодарна нашему папе за то, что он в итоге принял верное решение, и мы не вступили в конфликт. Все было на грани", – рассказала Анастасия Решетова.

Пара рассталась в 2019 году. После разрыва модель стала скрывать свою личную жизнь. Недавно появились слухи о тайной дочери девушки. Решетова их опровергла в своем блоге, заявив, что на данный момент у нее только один ребенок – их общий с Тимати сын.