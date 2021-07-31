Бывшая возлюбленная Тимати подверглась жестокому нападению: Нас грабят

Модель опубликовала в "Сторис" фотографию экрана телефона, на котором набран номер службы спасения — 911. Сейчас Анастасия с сыном отдыхает на Лазурном побережье, они живут на вилле. Накануне ночью Решетовой показалось, что в их дом кто-то ломится. Экс-супруга Тимати решила, что это грабители и вооружилась подручными средствами.
"У нас есть охрана. Но мы подумали, что с расческой и маникюрными ножницами мы более эффективны (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — поделилась с подписчиками Анастасия Решетова.
Ранее модель рассказывала, что разрыв с Тимати пережила легко и быстро. Пара осталась в хороших отношениях, оба родителя активно участвуют в воспитании сына Ратмира. Однако отдыхать маленький наследник пока ездит только с мамой.
Недавно Решетова провела в своем блоге опрос, пытаясь выяснить, как скоро после развода можно отпустить сына с отдыхать с папой. Совместно с подписчиками модель пришла к выводу, что для таких путешествий Ратмир еще маловат. Тимати разозлился на Анастасию за такое решение и чуть не учинил скандал.
"Сыночек останется со мной до конца лета. Я благодарна нашему папе за то, что он в итоге принял верное решение, и мы не вступили в конфликт. Все было на грани", – рассказала Анастасия Решетова.
Пара рассталась в 2019 году. После разрыва модель стала скрывать свою личную жизнь. Недавно появились слухи о тайной дочери девушки. Решетова их опровергла в своем блоге, заявив, что на данный момент у нее только один ребенок – их общий с Тимати сын.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Сын Шепелева просто копия Фриске
Как правильно воспитать сына?
Всем старым пеердуньям и пеердунам - спокойной ночи.