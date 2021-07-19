"Как животное": 16-летний сын Децла разгромил магазин ночью ради славы

Наследник рэпера Децла пошел по стопам покойного отца. Тони Толмацкий лишился поддержки влиятельного деда.

На днях в Сети вышел первый клип 16-летнего Тони Толмацкого, известного в мире музыки как Juzeppe Junior. Отцом начинающего артиста является Децл, ушедший из жизни в 2019 году. Наследник известного рэпера публично презентовал видео к своему треку Dzen, для создания которого пришлось слегка подебоширить. Согласно сценарию клипа, Тони Толмацкий ворвался ночью в продуктовый магазин, разгромил его и был задержан охраной.

В новом творении Тони Толмацкий сообщил о своем мироощущении. В тексте песни юноша упомянул и знаменитого отца, и деда-продюсера, который не стал продвигать родного внука в мир шоу-бизнеса. "Дед не помогает, хотя why not? Одинокий дикий самурай я", — такую фразу произносит в новой композиции Juzeppe Junior.

В Сети разразилась дискуссия о том, насколько удачно творчество Тони Толмацкого и как бы на это реагировал Децл, если бы был жив. Сторонники похвалили начинающего рэпера, но впротивовес им выступили возмущенные люди. "Ну почему... Почему сейчас модно жевать и проглатывать текст, звучать как животное, а не человек", "А мне не понравилось, слов не разобрать толком", "Что за чушь", "Дяденьки и тетеньки, не налетайте", — написали пользователи Сети в инстаграм-аккаунте молодого рэпера.

