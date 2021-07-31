Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Суббота
31 июля
Лента новостей
04:07
"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок
02:04
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
00:09
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 31 июля
22:02
Стареющая Гузеева плюнула в женщин с натуральной красотой: Мода для ленивых
21:27
Когда закончится пандемия коронавируса? Ответил эпидемиолог Шунков
21:23
61-летний Харатьян ужаснул болезненным видом: Как страшно смотреть
21:20
Россиянка Пракатень взяла серебро в соревнованиях по академической гребле на Олимпиаде
21:10
Пловец Рылов взял золото Олимпийских игр в Токио
20:53
Биограф Путина назвал причину напряженных отношений президента с Меркель
20:49
Лучница Осипова принесла России серебро Олимпиады в Токио
20:41
Дзюдоист Башаев взял бронзу на токийской Олимпиаде
20:32
Шпажисты из России выиграли серебро Олимпийских игр в Токио
20:28
"Детский говнизм": у оставшейся без мужа Собчак начались проблемы с воспитанием сына
20:11
Новый роман? В Сеть просочился снимок Бузовой с таинственным ухажером
20:09
В Подмосковье сотрудники ФСБ поймали мужчину с самодельным оружием
19:43
В Кузбассе пьяные мужчины выбросили с восьмого этажа друга с ВИЧ
19:32
Сексуальная Пугачева очаровала своей походкой: Просто мегабомба!
19:25
В Подмосковье житель Балашихи скончался во время покоса травы
19:17
"Не верится": Народ ахнул от вида гнущейся у шеста Ходченковой
19:13
"На Украине знают, что нагрешили": экономист Колташов об обстановке транзита российского газа
18:37
"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце
18:25
"Меня ничего не держит": экс-возлюбленный о связи с Бородиной после ее развода с Омаровым
17:48
После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим
17:47
Угоревшая без мужика Асмус показала набухшие соски: Дети смотрят
17:43
Елена Яковлева стесняется пупырчатого от уколов лица
17:39
Эксперт Оленченко объяснил эмоциональное заявление Лукашенко о размещении российских ВС
17:03
Крутой публично признал своего внебрачного наследника
16:57
Яковлева раскатала Проклову после скандальных откровений о секс-насилии
16:57
Истек срок давности: Мэрилин Мэнсон ответил обвинившей его в изнасиловании звезде "Игры престолов"
16:31
Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов
15:49
Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть
15:49
Пострадавший балерун сделал признание после избиения у гей-клуба "Голубая устрица"
15:49
Известный режиссер влез в скандал с Ахеджаковой: Идите в другие театры
15:48
Парализованная мать звезды "Марша Турецкого" больше недели пролежала с телом сына
15:36
Раскрыт постыдный секрет Бузовой: Большие деньги
15:28
Проклятый коронавирус: любимого композитора Толкуновой похоронят рядом с Фриске
15:19
60-летний Джордж Клуни и его 43-летняя жена станут родителями: Опять двойня
15:02
Юлия Куварзина из "Ворониных" раскрыла причины развода
14:44
Подруга шокировала россиян интимным фото с Цискаридзе
14:44
Зеленский может стать участником киевского гей-парада
14:38
"Это же терроризм": Ахеджакова высказалась о жутком скандале
14:28
Истощенная Чехова рассказала о важных переменах: научилась молиться
14:18
Появились свежие данные о состоянии госпитализированного Стеклова из "Кадетства"
14:17
Россияне назвали запретные темы для шуток
14:08
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:03
"Меня смешают с грязью": юная пловчиха Чикунова взвыла после травли
14:00
Россиянка пожаловалась Путину из-за отобранного на работе стула
13:53
Россиян призвали быть готовыми к эвакуации из Турции
13:44
"Перестал есть и пить": Михайлов отвез угасающего сына в церковь вместо больницы
13:43
Сияющую Каменских заподозрили в беременности: Ждем пол
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Миллиона три минимум": безутешная Кравец заказала памятник по цене квартиры для своей крошки
Произошла утечка: названо настоящее имя матери ребенка Лукашенко
"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы
"Вера, остановись!": Брежнева крупно сняла свою виляющую промежность
"Тетя Настя не разрешает": Макееву обвинили в захвате мужа в заложники
Какое там УДО! В деле Ефремова появилась еще одна смерть
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок

"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина часто общаются с младшей дочкой Кристины Орбакайте. Правда, пользователи Сети слегка недоумевают по поводу родственных связей.

Продолжение: "Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь
прочитано 104 раза

Не так давно в личном блоге пародист опубликовал трогательные снимки с Гарри, Лизой и Клавдией. Дети с удовольствием позируют на фоне интерьеров замка в деревне Грязь и, судя по всему, не испытывают никаких проблем в общении.

ПО ТЕМЕ

Вышвырнутый с телевидения Газманов отправился за помощью к влиятельной Пугачевой

"Моя дочка": разбитый инсультом Моисеев раскрыл правду о родстве с Орбакайте

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

А вот пользователи Сети обратили внимание на то, что дочка Кристина Орбакайте всего на два года старше своих дяди и тети, однако выглядит значительно взрослее. Народ посчитал, что Клаве, вероятно, сложно воспринимать Лизу и Гарри, ведь они приходятся сводными братом и сестрой ее матери.

Психолог Анна Акимова в беседе с "Дни.ру" попыталась объяснить, как на самом деле дети воспринимают семейные связи. По словам специалиста, в случае с детьми Аллы Пугачевой родственные узы, скорее всего, вызывают шок только у посторонних взрослых людей. "Связано это еще и с тем, что дети Аллы Борисовны и Максима немногим младше по возрасту, чем дочь Кристины Орбакайте", – отметила психолог.

Правда, как считает эксперт, для детей этот вопрос не играет ни какой роли. Они воспринимают мир совершенно под другим углом.

"Для них будет важно, если, например, их сверстники будут дразнить в школе… Но вряд ли дети будут разбираться в родственных связях", – подчеркнула Анна Акимова.

Психолог добавила, что для малышей важнее любовь, забота и счастливое детство, а уж Алла Пугачева с Максимом Галкиным, как никто другой, смогут дать эту любовь своим детям, и дело тут совсем не в деньгах, родственниках и популярности.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
31 июля 2021, 04:07 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов

Ведущий похвастался
Шоу-бизнес

Крутой публично признал своего внебрачного наследника

Композитор сделал это на своем празднике
Шоу-бизнес

"Дай бог всем такого гея!": Федункив откровенно о новом муже-итальянце

Он моложе ее на 13 лет
Шоу-бизнес

После обвинений во лжи впервые стало известно об истинном состоянии МакSим

Певица в красной зоне

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+