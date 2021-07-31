"Большое количество споров": странная связь детей Пугачевой и дочери Орбакайте вызвала шок

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина часто общаются с младшей дочкой Кристины Орбакайте. Правда, пользователи Сети слегка недоумевают по поводу родственных связей.

Не так давно в личном блоге пародист опубликовал трогательные снимки с Гарри, Лизой и Клавдией. Дети с удовольствием позируют на фоне интерьеров замка в деревне Грязь и, судя по всему, не испытывают никаких проблем в общении.

А вот пользователи Сети обратили внимание на то, что дочка Кристина Орбакайте всего на два года старше своих дяди и тети, однако выглядит значительно взрослее. Народ посчитал, что Клаве, вероятно, сложно воспринимать Лизу и Гарри, ведь они приходятся сводными братом и сестрой ее матери.

Психолог Анна Акимова в беседе с "Дни.ру" попыталась объяснить, как на самом деле дети воспринимают семейные связи. По словам специалиста, в случае с детьми Аллы Пугачевой родственные узы, скорее всего, вызывают шок только у посторонних взрослых людей. "Связано это еще и с тем, что дети Аллы Борисовны и Максима немногим младше по возрасту, чем дочь Кристины Орбакайте", – отметила психолог.

Правда, как считает эксперт, для детей этот вопрос не играет ни какой роли. Они воспринимают мир совершенно под другим углом.

"Для них будет важно, если, например, их сверстники будут дразнить в школе… Но вряд ли дети будут разбираться в родственных связях", – подчеркнула Анна Акимова.

Психолог добавила, что для малышей важнее любовь, забота и счастливое детство, а уж Алла Пугачева с Максимом Галкиным, как никто другой, смогут дать эту любовь своим детям, и дело тут совсем не в деньгах, родственниках и популярности.