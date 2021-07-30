Вышвырнутый с телевидения Газманов отправился за помощью к влиятельной Пугачевой

22 июля Олег Газманов отметил 70-летие. Сегодня его песни звучат всюду, поэтому сложно поверить, что было время, когда певца не пускали, запрещали и ругали. В этом он признался в прямом эфире утреннего шоу "Первая смена" на радио "Ретро FM".

"И "Эскадрон", и "Люси" на телевидение не пускали, – вспоминает то ужасное время Олег Газманов. – Сейчас-то проще. Есть интернет, разные музыкальные каналы. А тогда была только "Утренняя почта". И про "Люси" там сказали: "Нам не подходит. Не надо нашим детям петь про беременную суку". В тексте же были такие слова: "Люси там шагала…и восемь щенков счастливые дети несли".

Впервые же эту песню показал Владимир Молчанов в популярной тогда телепередаче "До и после полуночи". "Ему она так понравилась, что он взял клип в эфир. Представляете? – радуется артист. – Детскую песню – после полуночи!. И она сразу прошла с оглушительным успехом! Так же сначала завернули и песню "Эскадрон". Она впервые прозвучала в программе "Взгляд". Ваня Демидов и Влад Листьев уже знали меня по "Люси" и попросили показать новую песню. Я дал послушать, им понравилось, и понеслось.

Правда, не все артисты всерьез и сразу приняли Газманова. "Мы дружили со звукорежиссером и певцом Сашей Кальяновым, – рассказал артист. – Он мне поначалу говорил: "Олег, ну куда ты собрался, в какие артисты?" Но потом послушал мои записи, ему понравилось и он предложил показать их Алле Пугачевой. Сказал тогда: "Если она возьмет хоть одну — ты в порядке, старичок".

Примадонна уже тогда считалась влиятельной и один ее взгляд мог многое решить. "Я встретился с Аллой, мы пообщались, – признается Газманов. – Потом Саша спрашивает — ну как? Я говорю: "Двенадцать песен взяла!» Хотя ни одной из них, кстати, так и не спела. У нее они до сих пор лежат — неисполненные и значит, пока никому не известные... "