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Шоу-бизнес
"Моя дочка": разбитый инсультом Моисеев раскрыл правду о родстве с Орбакайте

"Моя дочка": разбитый инсультом Моисеев раскрыл правду о родстве с Орбакайте

Поверженный недугом Борис Моисеев прокомментировал связь с Кристиной Орбакайте.
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Борис Моисеев уже давно не появляется на публике из-за последствий инсульта, который сразил его в 2015 году. Известного артиста сломили слишком серьезные проблемы со здоровьем. Мужчину частично парализовало, у него нарушилась и речь, и опорно-двигательная система. Несмотря на то, что исполнитель хита "Голубая луна" с трудом разговаривает, он все же сумел дать небольшое интервью корреспондентам "Комсомольской правды". В нем певец раскрыл значение трепетных отношений с Кристиной Орбакайте.

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Борис Михайлович Моисеев певец

Знаменитая блондинка не просто хорошая знакомая для Бориса Моисеева. Кристина Орбакайте заняла в жизни певца по-настоящему родственную позицию, поскольку росла на его глазах и время от времени была под его опекой. До сих пор Алла Пугачева звонит Борису Моисееву каждый месяц и справляется о его здоровье. Так что мужчина воспринимает наследницу Примадонны не иначе, как члена семьи. "Моя дочка!", — ласково назвал он звезду в разговоре с журналистами.

Близкий друг певца Сергей Горох, который помогал артисту отвечать на вопросы, отметил, что Борис Моисеев очень сильно любит Кристину Орбакайте. Тяжелобольной танцовщик подтвердил информацию о том, что включил наследницу Примадонны в завещание. Своей родственнице по духу он намерен оставить значительную долю имущества — квартиру в Латвии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 17:21 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Орбакайте удивила нарядом с цепями

комментарии

Ответить:

Гость815284
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ну, и новость...
Гость 124748
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Гость817734
Танцовщик. Солист Большого Театра РФ
ну и не певец же.. во блиин,жизнь на сцене прожил,а че делал,не знаем ,как и написать..
Гость817734
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Танцовщик. Солист Большого Театра РФ
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