"Моя дочка": разбитый инсультом Моисеев раскрыл правду о родстве с Орбакайте

Поверженный недугом Борис Моисеев прокомментировал связь с Кристиной Орбакайте.

Борис Моисеев уже давно не появляется на публике из-за последствий инсульта, который сразил его в 2015 году. Известного артиста сломили слишком серьезные проблемы со здоровьем. Мужчину частично парализовало, у него нарушилась и речь, и опорно-двигательная система. Несмотря на то, что исполнитель хита "Голубая луна" с трудом разговаривает, он все же сумел дать небольшое интервью корреспондентам "Комсомольской правды". В нем певец раскрыл значение трепетных отношений с Кристиной Орбакайте.

Знаменитая блондинка не просто хорошая знакомая для Бориса Моисеева. Кристина Орбакайте заняла в жизни певца по-настоящему родственную позицию, поскольку росла на его глазах и время от времени была под его опекой. До сих пор Алла Пугачева звонит Борису Моисееву каждый месяц и справляется о его здоровье. Так что мужчина воспринимает наследницу Примадонны не иначе, как члена семьи. "Моя дочка!", — ласково назвал он звезду в разговоре с журналистами.

Близкий друг певца Сергей Горох, который помогал артисту отвечать на вопросы, отметил, что Борис Моисеев очень сильно любит Кристину Орбакайте. Тяжелобольной танцовщик подтвердил информацию о том, что включил наследницу Примадонны в завещание. Своей родственнице по духу он намерен оставить значительную долю имущества — квартиру в Латвии.