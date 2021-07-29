Всплыли новые детали разрыва Тимати с возлюбленной: встречается с близким родственником

Восьмой сезон шоу "Холостяк" закончился неожиданно для многих поклонников. Тимати выбрал 22-летнюю Екатерину Сафарову.

Исполнитель не только заявил об отношениях с молодой избранницей, но и сделал ей дорогой подарок. Екатерина получила кольцо за 22 миллиона рублей. Позднее она познакомилась с мамой возлюбленного и его дочерью. В Сети ходят слухи, что разлад все-таки случился, и рэпер сейчас отдыхает отдельно от участницы программы. Поклонники певца разделились на два лагеря: многие выступают за этот союз, другие же считают его невозможным.

Накануне Екатерина Сафарова опубликовала кадры, на которых она проводит время с братом Тимати. В "историях" личного блога дивы появилось видео, на котором она обедает с Артемом во Франции. Они много смеялись и разговаривали. Видимо, какое-то место в сердце звезды Екатерина все-таки занимает.

Финалистка шоу "Холостяк" много путешествует и активно демонстрирует свои передвижения поклонникам. Сейчас она находится в туре по Европе и накануне оказалась на территории Франции, где и встретилась с братом избранника.

Многие СМИ все-таки то и дело публикуют доказательства того, что Екатерина Сафарова и Тимати якобы расстались. Однако никто из знаменитостей информацию не подтверждает. Сама дива говорит, что у "каждого" все в порядке, а рэпер и вовсе молчит, проводя отпуск вместе с бывшей женой и наследницей.

