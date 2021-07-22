Финалистка шоу "Холостяк" показала горячие снимки

22-летняя звезда "Холостяка" после победы в шоу вернулась в Испанию. Там девушка работает моделью и продолжает развивать свой блог в Инстаграм. На странице Екатерины Сафаровой периодически появляются очень пикантные фото, на которых девушка позирует в купальниках.
Очередные снимки, опубликованные Сафаровой недавно, получились особенно горячими. На них красотка в очень откровенном бикини запечатлена на борту яхты. Облачившись в такой наряд, Екатерина не постеснялась показать себя не только в полный рост, но и сделать более детальное фото самых выдающихся частей своего идеального тела.
Фолловеры звезды "Холостяка" пришли в восторг от увиденного и даже поинтересовались, не возражает ли Тимати против таких провокационных снимков. Однако нашлись у девушки и хейтеры – обратная сторона популярности тоже не миновала победительницу шоу.
Скептически настроенные фолловеры написали:
"Да снимай уже всё с себя да в плэйбой иди,что ты тут паришься в этой инсте беспонтовой" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Сколько можно", "Купальник ужасный, фигура красивая, но купальник все портит", "Памперс какой то да еще и как будто полный".
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что победительница шоу "Холостяк" Екатерина Сафарова стала зарабатывать огромные деньги.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Как быстрее восстановиться после операции?
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести