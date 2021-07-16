"Пальцы как сосиски": Девушку Тимати облили помоями за внешний вид

На шоу "Холостяк" у Тимати был огромный выбор молоденьких девушек, каждая из которых хотела составить рэперу пару. Находившись по свиданиям с красотками, артист выбрал модель Катю Сафарову, которая до сих пор считается его избранницей. О том, насколько хороша и привлекательна яркая брюнетка, россияне не перестают спорить много месяцев. Одни считают, что на проекте были более достойные кандидатуры для Тимати, другие же наоборот восхищаются ее внешними данными. Так или иначе, от хейтеров у Кати отбоя нет. Она решила ответить им на постоянное поливание грязью.
"Глаза маленькие, узкие. Огромный нос, хрипатая. Пальцы как сосиски", — написали девушке в личные сообщения. Сафарова решила ответить на негатив в своей инстаграм-истории. Модель отшутилась, заявив, что "счастлива со своими пальцами-сосисочками" и обладает хорошим внутренним миром. на который и стоит обращать внимание.
Напомним, рэпера Тимати заподозрили в ухаживаниях за бывшей возлюбленной Аленой Шишковой. Артист улетел на Мальдивы без Кати Сафаровой и разместил в Сети многозначительный комплимент экс-партнерше. Люди решили, что холостяк решил снова приударить за матерью своей дочери Алисы, а победительница шоу его больше не интересует.
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