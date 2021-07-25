Ушедшая в отрыв Бузова еле стояла на ногах: Пьяным подвигаться

Ольга Бузова побывала на концерте HammAli & Navai, где раскрепощенно танцевала под хиты музыкантов.

Ольга недавно вернулась со съемок своего шоу из Африки и сразу отправилась насладиться творчеством дуэта. На концерте присутствовали многие знаменитости, в том числе новоиспеченная мама Алеся Кафельникова. Именно она опубликовала ролик с зажигательными танцами поющей ведущей в "Сторис" личного блога. "Настроение — Бузова. Кайфуйте, жизнь одна! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — подписала Кафельникова.

Певица отплясывала в коротком бежевом платье под строки "пустите меня на танцпол пьяным подвигаться". В какой-то момент звезда неожиданно опустилась на пол, на помощь пришел ее спутник, продюсер Арам Арчер.

Ольга Бузова сейчас занята в своем новом проекте "Звезды в Африке". Почти месяц ведущей не было в Москве. За это время у нее произошел конфликт с Владом Кадони. Участник "Битвы экстрасенсов" обиделся на внезапную отписку Бузовой в социальных сетях. Ольга неожиданно отписалась от всех коллег по "ДОМу-2", чем вызвала волну разочарований. Сама же певица назвала их реакцию "дном." "Так удивительно, я столько всего в своей жизни уже видела, но каждый раз удивляюсь новому дну", – прокомментировала ведущая.

Кроме того, МХАТ недавно отменил спектакль, где задействована Ольга Бузова. Показ постановки перенесли на неопределенный срок.