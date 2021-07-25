"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех

Ольга Бузова не устает радовать поклонников многочисленными фото своих ягодиц. Марина Федункив высмеяла певицу.



Юмористка уже несколько лет снимает комедийные ролики о поющей ведущей. К явным пародиям на исполнительницу "Мало половин" поклонники относятся по-разному — кто-то считает, что "она огонь в отличие от оригинала", другие, наоборот, защищают Ольгу Бузову и призывают Марину Федункив заняться своими делами.



В новом шуточном видео юмористка снова предстала в образе блондинки и попросила оператора снять видео с раком, который ползет по подоконнику: "Давай ты его так снимешь, а сраки в следующем видео покажу!".

Недавно Ольга Бузова участвовала в съемках в Африке. Видеоряд снимков ягодиц поющей ведущей в комедийном ролике Марина Федункив сопровождается хитом Шарикы Waka Waka, где поется про этот континент. Совпадение? Поклонники так не думают.

Резидентка Comedy Woman частенько вступает в юмористическую полемику с певицей. На одном из мероприятий Федункив посоветовала Ольге молчать: "Ничего никогда не говори, ты красивая, на тебя должны смотреть".

Ранее юмористка собиралась покинуть Comedy Woman, в котором была неизменной участницей. Марина была очень загружена другими проектами, и перед ней стоял сложный выбор. Однако все решила судьба: шоу прекратило свое существование раньше. Федункив рассказал, что подумывает вернуться, если съемки возобновят и концепция ей понравится.