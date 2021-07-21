Ожидал худшего: Плотские утехи с Пугачевой довели Галкина до экстаза

Всплыли данные о сексуальной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Женщина-огонь, женщина-пожар, женщина-мечта — все это точно характеризует Примадонну российской эстрады, хоть и не полностью. Алла Пугачева не просто уникальная личность и культовая певица, но и прекрасная жена, умело применяющая любовные чары. 45-летний Максим Галкин буквально светится рядом с 72-летней супругой, несмотря на разницу в возрасте. Неужели артистка и вправду околдовала своего избранника? Секрет раскрыл журналист Отар Кушанашвили, с которым Максим Галкин поделился пикантными деталями своего романа.

Выяснилось, что Алла Пугачева не растеряла мастерство в интимных ласках до встречи с юмористом. По словам Максима Галкина, плотские утехи с певицей оказались более удачными, чем он предполагал. Так что наделенную брачным опытом Примадонну еще рано списывать со счетов, как любовницу. Может, молодым девушкам она и не даст фору, но ублажить партнера для нее не проблема.

Отар Кушанашвили заявил, что Максим Галкин обычно не распространяется об интимной жизни с Аллой Пугачевой. Однако ему все же удалось узнать, как обстоят дела в постели юмориста. Журналист напрямую спросил у комика об этом в переписке. "Лучше, чем я ожидал", — кратко, но исчерпывающе ответил другу муж Примадонны.