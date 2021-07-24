"Не далеко до глубокой депрессии": Даню Милохина срочно отправляют к психологу

Собеседница "Дни.ру" отметила, что рэпер "лезет без мыла во все сложные места в шоу-бизнесе". Эксперт констатировала, что 19-летний мальчик, у которого не достаточно жизненного опыта, стремится быть экспертом на телевидении. Однако по мнению Мариами Циминтия, со стороны это выглядит смешно.
"Он ради хайпа готов на все", – уверена психолог. Именно погоню за популярностью она считает главным мотивом вызывающего поведения музыканта и тиктокера.
При этом эксперт полагает, что у Дани Милохина много комплексов. "Он уже пытается переодеваться в девочку и быть в центре внимания", – напомнила Циминтия о наряде артиста на премии "Муз-ТВ". "Тараканов очень много. Срочно нужна помощь психолога. Так и не далеко до глубокой депрессии хайпожору Дане", – заключила Мариами Циминтия.
Напомним, ранее Даня Милохин заявил о том, что остается девственником. "Я – мальчик! Я – 19-летний подросток. Не мужчина", – высказался певец. Отметим, что молодой музыкант сейчас – один из самых обсуждаемых персонажей шоу-бизнеса. К исполнителю часто обращаются за экспертным мнением.
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