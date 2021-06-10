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Шоу-бизнес
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь

"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь

В последнее время супруг Наташи Королевой увлекся рисованием.
прочитано 477 раз

В личном блоге Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поделился размышлениями не тему искусства. По словам стриптизера, он с детства любит все красивое и стремится к совершенству. Артист считает, что в этом ему помогло обучение в художественной школе, так как там преподавали по "классическим, античным" канонам.

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Как отметил супруг Наташи Королевой, холст и краски были под рукой не всегда, в отличие от тела. Именно поэтому всю жизнь стриптизер положил на то, чтобы довести собственные формы до совершенства. Размышления танцор сопроводил фотографией, на которой предстал в полуголом виде. Артист в одних трусах держит кисть в руке и задумчиво смотрит вдаль.

Поклонники неоднозначно восприняли снимок Сергея Глушко. Некоторые отметили, что Тарзану пора бы уже перестать показывать голое тело – все-таки возраст-то не тот! Другие обратили внимание на трусы, сравнив подвернутые плавки с памперсами.

"Не ну шторы надо поменять", "А почему мужчины закручивают трусы? Почему сразу бикини не одеть?", "В памперсе чтоли", "А что с труселями?", "Что за болезнь постоянно выставлять себя голым постоянно ,вы думаете это красиво ,молодость и ваша мужская красота давно прошла", "Угомонись престарелый показывать свой ***",– написали в комментариях.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 21:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Карата Карамбита
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Чудо- семейство: лезба, бисекс и сынуля: аналог Дани Милохина
Гость758115
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К сожалению, это не лечится, как врач вам говорю. Скоро увидим сына, да и чему удивляться, бабушке 75, а она туда же
1

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