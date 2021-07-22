Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Четверг
22 июля
Лента новостей
20:59
"Все дуру из себя изображает": Бузова прилюдно села в лужу в погоне за эффектным кадром
20:57
Четверо рабочих пострадали при взрыве газа в Подмосковье
20:28
Нищета и затворничество: Горькая судьба звезды "12 стульев" Сергея Филиппова
20:21
Малахов заговорил о брачном договоре с женой
20:19
В Подмосковье остановили организаторов нелегальной свалки
20:10
На Украине испугались совместных учений России и Белоруссии: Отработают захват Киева
20:00
Лифт с людьми рухнул в подмосковном Реутове
19:49
Траньков одобрил скачущих в купальниках мужчин после скандала с Навкой
19:39
Трясущаяся за здоровье Волочкова заявила о заражении ВИЧ
19:25
Жительница Башкирии скончалась от удара молнии
19:04
В Нижегородской области утонул 47-летний мужчина
19:04
"Легкое после распада": пульмонолог расшифровал результаты КТ МакSим
18:54
Долина сорвалась на крик после свадьбы известного артиста: Я с ним петь не буду!
18:39
Таких надо чипировать: Пригожин заявил о желании ударить женщину после избиения сына Пьехи
18:19
В России штраф за пользование телефоном за рулем может вырасти в шесть раз
18:10
"Страшно": Домогаров оказался на волосок от смерти
17:53
"Повеселился, а затем избавился": известная актриса раскрыла подробности пережитого изнасилования
17:18
ГБР обязали возбудить против Зеленского дело о госизмене
17:04
"Давайте остановим демонов": муж вступился за оплеванную Макееву
16:53
"Как мы умели любить!": Частное видео с певицей Валерией и Газмановым стало сенсацией
16:44
"Бывший поп" Охлобыстин заявил о возвращении к служению
16:34
Тяжело говорить: помощник сообщил о состоянии госпитализированного Антонова
16:26
Белорусская оппозиция попросила США признать Лукашенко террористом
16:25
"Изнасиловал ее у себя дома": Левкин из группы "На-На" рассказал о жутких обвинениях поклонницы
16:03
"Милохин – бог": отчаявшийся Домогаров влепил смачную пощечину отечественным блогерам
15:59
"Будущий король": Кейт Миддлтон и принц Уильям показали повзрослевшего сына
15:53
"Спектакля не будет": Бузовой запретили выходить на сцену МХАТа
15:49
Бессовестный Руденко о расставании с Поверенновой: Созрел, чтобы жениться
15:45
"Она совершила ошибку": почему Грачевский не написал завещания последней жене
15:44
Белорусский оппозиционер Цепкало сравнил Лукашенко с Гитлером
15:22
Джигана и Самойлову пристыдили за издевательство над малышами
15:19
"Вот и старость вдали маячит": Крутой показал вывалившую грудь 69-летнюю Аллегрову
15:12
"Все, до свидания": Звезда "Уральских пельменей" пострадала на съемках
15:11
Продавцы объяснили грядущий рост цен на одежду и обувь
15:02
Избившая сына Пьехи женщина поселилась в лесу
14:59
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Зеленского
14:47
"Что происходит?": народ оплакивает шевелюру преобразившейся Николь Кидман
14:42
"Как страшный сон": Горчакова рассказала о пребывании избитого сына Пьехи в больнице
14:35
Какие выплаты положены многодетным семьям в России в этом году
14:31
В Подмосковье на трассе задержали женщину с наркотиками в косметичке
14:29
Экс-глава МИД Украины о потере влияния Киева на мировой арене: Мы не в игре
14:19
Методы воспитания Бузовой всполошили народ: На пол брошу, няне отдам
14:18
Захарова в откровенном бикини всполошила россиян
14:14
Жительница Подмосковья стала жертвой ювелира-мошенника
14:10
Побег из Ленинграда, чужие дети и расстрел за измену Родине: как сложилась судьба Василия Меркурьева
14:04
Проигнорировала мольбы о встрече: Топалов и Тодоренко пробрались к звезде "Секса в большом городе"
14:03
"Укололись и улетели": Королеву с Тарзаном крепко приложили
13:51
В Курганской области произошел пожар на свалке
13:36
"Одно удовольствие": Ласки Корчевникова с двумя телками попали на видео
13:33
Россия подала в суд на Украину: выдвинуто 10 претензий
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моя королева": отдыхающая на сеновале Цымбалюк-Романовская произвела фурор
"Больше ни рубля": Обиженный муж Макеевой плюнул на содержание детей
"Под сокращение – 22 фамилии": Меньшиков выживает из театра неугодных артистов
"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Любовники не затаскивали ее в постель": Поплавская ответила заговорившей об интиме Прокловой
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Все дуру из себя изображает": Бузова прилюдно села в лужу в погоне за эффектным кадром

"Все дуру из себя изображает": Бузова прилюдно села в лужу в погоне за эффектным кадром

Ольга Бузова решила сделать красивый кадр, но упала в речку, представ в нелепом виде.
прочитано 285 раз

Певица опозорилась в Африке, где снимает новое реалити-шоу. Ведущая регулярно делится фото и видео из жаркой страны в своем инстаграм-аккаунте. В погоне за очередным эффектным кадром теледива оконфузилась, не удержав равновесие и упав в реку.

ПО ТЕМЕ

"Спектакля не будет": Бузовой запретили выходить на сцену МХАТа

"Лицо выдает возраст": оголившейся Бузовой напомнили про старость

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

При этом Ольга Бузова продемонстрировала все, что было скрыто под мини-юбкой. Подписчики разделились на два лагеря. Одни посмеялись над инцидентом, отдав должное самоиронии певицы. Другие же разнесли ее за неуместное поведение. Они посчитали, что не все стоит выкладывать в соцсети.

"Зачем это делать? Звезду снимают со всех сторон. А в туалете камера будет снимать?", "Бузовой уже под сорок лет, а все дуру из себя изображает", – набросились на знаменитость критики.

Некоторые заявили, что на прогулку на лоне дикой природы не стоит надевать столь неудобные наряды. Сама Ольга Бузова реагировать на нападки не стала.

Ранее теледива показала снимки в белом топе с оголенными плечами и в очень коротких джинсовых шортах, частично обнажающих ягодицы звезды. Поклонники осыпали ее комплиментами, отметив, что для своих 35 лет певица сохранила прекрасную фигуру.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 20:59 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость810872
Пожаловаться Ответить
Ну рожа у этой "дающей ведущей"! Чувайка и есть чувайка!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой

Наследник актрисы устал
Шоу-бизнес

"Укололись и улетели": Королеву с Тарзаном крепко приложили

Звездная пара вовсю радуется жизни
Шоу-бизнес

Трясущаяся за здоровье Волочкова заявила о заражении ВИЧ

Балерина шокировала своим сообщением
Шоу-бизнес

"Вот и старость вдали маячит": Крутой показал вывалившую грудь 69-летнюю Аллегрову

Видео вызвало огромный фурор

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+