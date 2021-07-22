"Все дуру из себя изображает": Бузова прилюдно села в лужу в погоне за эффектным кадром

Певица опозорилась в Африке, где снимает новое реалити-шоу. Ведущая регулярно делится фото и видео из жаркой страны в своем инстаграм-аккаунте. В погоне за очередным эффектным кадром теледива оконфузилась, не удержав равновесие и упав в реку.
При этом Ольга Бузова продемонстрировала все, что было скрыто под мини-юбкой. Подписчики разделились на два лагеря. Одни посмеялись над инцидентом, отдав должное самоиронии певицы. Другие же разнесли ее за неуместное поведение. Они посчитали, что не все стоит выкладывать в соцсети.
"Зачем это делать? Звезду снимают со всех сторон. А в туалете камера будет снимать?", "Бузовой уже под сорок лет, а все дуру из себя изображает", – набросились на знаменитость критики.
Некоторые заявили, что на прогулку на лоне дикой природы не стоит надевать столь неудобные наряды. Сама Ольга Бузова реагировать на нападки не стала.
Ранее теледива показала снимки в белом топе с оголенными плечами и в очень коротких джинсовых шортах, частично обнажающих ягодицы звезды. Поклонники осыпали ее комплиментами, отметив, что для своих 35 лет певица сохранила прекрасную фигуру.
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