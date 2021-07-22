"Спектакля не будет": Бузовой запретили выходить на сцену МХАТа

Спектакль "Чудесный грузин" об Иосифе Сталине во МХАТе был запланирован на осень этого года. Однако его показывать зрителю пока не будут.
О переносе нашумевшей постановки заявил заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин. "Спектакля не будет", – сообщил он. Представитель театра добавил, что это решение художественного руководителя Эдуарда Боякова. Когда Ольга Бузова вновь выйдет на сцену, будет решено позже.
Прилепин объяснил отмену "Чудесного грузина" политическими причинами, ведь скоро грядут выборы. Тем более, сейчас к постановке приковано всеобщее внимание из-за Ольги Бузовой, которая не является профессиональной актрисой.
Заместитель худрука МХАТа отметил, что иначе публика снова поднимет шум, а скандалы сейчас театру ни к чему. Кроме того, Захар Прилепин признал, что в спектакле нужно доработать некоторые моменты. В частности, ему не по душе ирония в показе Ленина и Крупской.
Напомним, выход Ольги Бузовой на сцену МХАТа спровоцировал громкий скандал в театральных кругах и среди рядовых россиян. К слову, за выступление поющая ведущая заработала порядка полумиллиона рублей. Билеты на постановку раскупались, как горячие пирожки. При этом на звезду и администрацию театра обрушился шквал резкой критики. Ранее во МХАТе объяснили причину сотрудничества со скандальной знаменитостью.
Популярные темы форума
Выживет ли Максим?
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Как быстрее восстановиться после операции?
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести