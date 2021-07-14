Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа

13 июля 77-летний режиссер ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. До этого медики около недели вели отчаянную борьбу за жизнь пациента, но болезнь все-таки победила. Теперь уже покойный Александр Стефанович когда-то был супругом Примадонны – пара прожила вместе около четырех лет, поэтому многие фанаты ждали памятных слов в адрес ушедшего в микроблоге Аллы Пугачевой.
В инстаграм-аккаунте Аллы Борисовны время от времени появляются посты, посвященные дорогим людям. По случаю в публичном пространстве певица поздравляет друзей с праздниками или скорбит об ушедших. Например, в ее аккаунте появлялись посты в честь покойных Михаила Жванецкого, Юлии Началовой, рэпера Дэцла. Однако смерть бывшего супруга Алла Борисовна проигнорировала. Как сообщила "Экспресс газета", это очень удивило фанатов певицы и они даже заподозрили, что звезда осталась равнодушна к кончине бывшего избранника.
Напомним, что после развода Пугачева и Стефанович не сумели сохранить дружеских отношений и даже вовсе перестали общаться. У бывших супругов было много недопониманий, к тому же, у них остались финансовые претензии друг к другу.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что перед смертью Александр Стефанович раскрыл главный секрет Аллы Пугачевой.
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