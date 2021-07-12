"Не успел": Умирающего от рака Юдашкина сразила страшная напасть

Путешествие в Италию принесло тяжелобольному модельеру неприятные хлопоты. Ослабленный из-за онкологии организм Валентина Юдашкина подвергся новым испытаниям, пока дизайнер выполнял свою работу с иностранными коллегами. Деятель искусств отправился за рубеж на шоу известной ювелирной компании, а по прибытии в Россию понял, что болен ковидом. О новом диагнозе звездный мужчина узнал после сдачи ПЦР-теста.
Коронавирусная инфекция могла свести кутюрье в могилу, поскольку осложнения такого плана довольно опасны. Заболев раком, человек медленно умирает, при этом дополнительные проблемы со здоровьем, включая поражение легких, только ухудшают его состояние. К счастью, Валентин Юдашкин сумел одолеть новый недуг и вышел из борьбы с ним победителем.
В конце 2020 года Валентин Юдашкин делал прививку от ковида, боясь стать жертвой страшной напасти. По словам врачей, эта вакцинация позволила болезни дизайнера протекать в легкой форме. Страдающий от рака кутюрье безоговорочно поверил медикам и теперь считает прививку мощнейшим оружием в войне с ковидом, хотя в действительности никаких гарантий она не дает. "К сожалению, я не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла бы стороной", — выразился Валентин Юдашкин.
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