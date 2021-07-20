"Это произошло": Потрясенная смертельным диагнозом Пугачева испытала ужас

Близкий друг рассказал о резкой смене состояния Аллы Пугачевой. Тяжелая болезнь Валентина Юдашкина довела звезду до сильного испуга.

Аллу Пугачеву и Валентина Юдашкина много лет связывают теплые отношения и крепкая дружба. Они часто веселились в одной компании, обходя за день по три ресторана, когда были на пике популярности. Кутюрье и певица сумели создать гармоничную связь, в которой всегда преобладали взаимопонимание и уважение. В свежем интервью знаменитый модельер рассказал, какие чувства испытала Алла Пугачева, когда узнала, что он болен раком.

Известие об онкологии, которую диагностировали у Валентина Юдашкина, повергло Примадонну в шок. Дизайнер признается: прежде он не видел звездную подругу в такой растерянности — она поддалась панике и не знала, что делать. "Вот этот испуг, когда все это произошло (Был поставлен диагноз, — Прим.ред.), я увидел иную Пугачеву", — выразился тяжелобольной модельер.

По словам Валентина Юдашкина, больше всего он благодарен эстрадной диве за честность в отношениях. Он называет Аллу Пугачеву нежным другом, который всегда готов прийти на помощь, что бы ни случилось. Кутюрье уверяет: Примадонна всегда знает, чем подсобить человеку. Она не отмахнулась от давнего товарища, когда он попал в ловушку онкологии, а сумела оказать ему действенную моральную поддержку. Валентин Юдашкин дорожит дружбой с Аллой Пугачевой и по-доброму отзывается о ней.