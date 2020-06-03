Продюсер откровенно о романе Эмина Агаларова и Полины Гагариной

Появилась информация, будто Эмин Агаларов встречается с Полиной Гагариной. Якобы не просто так почти одновременно стало известно, что у артистов разрушилась семейная жизнь.

Журналисты не смогли (возможно, пока) обнаружить прямых доказательств того, что у Эмина Агаларова и Полины Гагариной роман. Зато нашли много косвенных. Например, еще пару лет назад артисты записали дуэт и сняли клип на эту песню. Кроме того, Эмин не раз оказывал поддержку Полине, предоставляя ей площадку для выступлений.

Еще Гагарина была одним из хедлайнеров фестиваля Агаларова "Жара". Мало того, однажды Эмин даже предоставил Полине свой особняк для съемок клипа. Ну и многих пользователей Сети настораживает то обстоятельство, что о расставании Эмина с женой Аленой Гавриловой и Полины с мужем Дмитрием Исхаковым стало известно почти одновременно.

Однако музыкальный продюсер Олеся Сазыкина утверждает, что вряд ли между артистами могут существовать какие-либо романтические отношения. "Полина и Эмин – это очень смешно", – заявила она.

Сазыкина рассказала, что на протяжении нескольких лет работала на Агаларова, приглашая артистов в его заведение. По ее словам, за Эмином девушки так и увивались.

"Девушки его всегда обожали, потому что хотели быть ближе к его деньгам. А Агаларов – хороший ходок", – сообщила Олеся. При этом, по ее словам, что касается Полины Гагариной, то было видно, что она очень любила мужа, ее совсем не смущало, что Дмитрий Исхаков зарабатывал в разы меньше, чем она.

Однако сама Олеся считает мужа Полины сложным. "Дима – очень непростой человек. Я бы даже назвала его не очень умным. Образно говоря, с ним хорошо гвозди забивать. Но добиться того, чтобы он эти гвозди снял, – нереально!" – поделилась своим мнением Сазыкина.

По словам продюсера, Дмитрий Исхаков закрытый, замкнутый человек, и Олеся искренне не понимает, как Полина Гагарина могла с ним сойтись.