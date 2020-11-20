Пандемия заставила Агаларова поседеть

Эмин Агаларов часто делиться новостями из своей жизни в социальных сетях. Однако, такого влюбленные поклонницы точно не ожидали.

В этом году исполнителю будет уже 41 год. Безусловно, шикарных мужчин возраст только красит, но таких изменений никто не ожидал.

Морщины на лбу, густая седая борода, "гусиные лапки" вокруг глаз, что же произошло? Эмин Агаларов просто выложил фото, где показал, как он будет выглядеть в старости. Популярное последние несколько лет приложение настигло и его.

Однако, преданных почитательниц нисколько не смутил замысел автор. "Вот это секси мужчина", "Даже красивее папы!", "Попасть бы на его концерт, когда все закончится!" – пишут восхищенные комментаторы.

В своих интервью Эмин часто рассказывал, что ему может понравиться абсолютно любая девушка, но с его характером трудно ужиться. Идеал для множества представительниц прекрасной половины, он выбрал себе в жены дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Пара официально оформила брак в 2006 году. У них родились двое замечательных детей, но в 2015 супруги объявили, что останутся друзьями.

В декабре 2016 стало известно об отношениях секс-символа с моделью Аленой Гаврилиной, а в 2018 они поженились. Не так давно стало известно, что и этот брак не стал удачным для артиста: они разошлись, и теперь Эмин Агаларов по праву считается одним из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса.

