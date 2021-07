Разведенную Джоли заметили в компании молодого темнокожего музыканта

Анджелина Джоли, кажется, наконец, почувствовала себя свободной женщиной и сходила на свидание с мужчиной.

Голливудская актриса развелась с Брэдом Питтом еще в 2019 году, однако до сих пор женщина не устроила свою личную жизнь. Долгое время актриса была занята судебными тяжбами с бывшим мужем – экс-супруги никак не могли поделить опеку над шестерыми детьми. Все это напрямую отражалось на психо-эмоциональном состоянии Анджелины Джоли, поэтому она оставалась в одиночестве.

Теперь же знаменитая актриса была замечена в компании мужчины – молодого темнокожего музыканта Абеля Тесфайе, известного как рэпер The Weeknd. Пара пришла на свидание в один из ресторанов Лос-Анджелеса и провела в заведении несколько часов. 46-летняя актриса и 31-летний музыкант тесно общались, а затем по отдельности покинули заведение – об этом рассказало англоязычное издание "The Sun". Ранее рэпер The Weeknd состоял в отношениях с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес. Какие именно отношения связывают молодого музыканта с актрисой, которая значительно старше его, остается неизвестным.

Ранее Анджелина Джоли рассказывала, что она очень привередлива в выборе мужчин. Последние годы звезды были очень тяжелыми, она получила много душевных травм. Тем не менее, Анджелина Джоли признавалась, что она готова идти дальше и получить еще больше ран.