"В случае с Началовой тоже опровергали": менеджер тяжелобольной МакSим посеял панику странным заявлением

Популярный телеграм-канал накануне опубликовал тревожные новости о состоянии певицы Максим. По данным источника, вокалистка все еще находится на ИВЛ, у нее отказывает левое легкое и наблюдается дыхательная недостаточность. Кровь Марины Абросимовой продолжают обогащать кислородом специальным аппаратом. Кроме того, у знаменитости наблюдаются проблемы с сердцем.
Вести об исполнительнице хита "Знаешь ли ты" очень встревожили ее фанатов. Успокоить обеспокоенных поклонников решил менеджер певицы – Маргарита Соколова. В личном "Инстаграм" директор сделал заявление, которое вызвало еще больше волнения.
Соколова призвала не верить слухам и телеграм-каналам. Маргарита заявила, что точные данные о состоянии Максим будут известны только в понедельник, 19 июля. Дело в том, что у лечащего врача Марины Абросимовой сейчас выходной. Также директор отметил, что вокалистка, которая, к слову, все еще в коме, находится под пристальным наблюдением дежурных врачей.
Пост Маргариты Соколовой вызвал панику у пользователей Сети. Общественность не понимает, почему окружение певицы вынуждено ждать наступления будней, чтобы узнать актуальную информацию. Пользователи Сети пришли к выводу, что менеджер что-то недоговаривает и пускает пыль в глаза.
"В случае с Юлией Началовой тоже все опровергали до последнего. 😏 Тоже говорили, что не знаем, она в Риме, все у нее нормально. Потом говорили, ну в коме, состояние стабильное, и.т. д, а в итоге там все было правда, что писала пресса. Они же не с неба берут эту информацию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – рассудила неравнодушная поклонница вокалистки Максим в комментариях к посту менеджера.
Маргарита ответила фанатке, что сравнивать случаи Марины и Юлии нельзя. Между тем артист, как и любой человек, имеет право на частную жизнь. Менеджер призвал общественность перестать обращать внимание на публикации в СМИ и попросил начать молиться за выздоровление Марины Абросимовой.
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