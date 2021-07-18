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Шоу-бизнес
Почему едва стоящая на ногах от недомогания МакSим не отменила роковое выступление

Почему едва стоящая на ногах от недомогания МакSим не отменила роковое выступление

Менеджер объяснил, почему певица Максим выступала с высокой температурой.
прочитано 351 раз

Известная певица Максим находится в реанимации, куда попала еще в прошлом месяце. Состояние артистки тяжелое – она находится на искусственной вентиляции легких, кроме того, ее кровь обогащают кислородом с помощью специального аппарата.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Буквально накануне госпитализации Марина Абросимова выступала в Казани. На малой родине знаменитость давала концерт. Как позднее стало известно, Максим почувствовала недомогание еще на сцене – у артистки поднялась высокая температура, появилась головная боль. Звезда едва держалась на ногах, но продолжала петь.

Поклонники не понимают, почему Марина не отменила выступление. Фанаты обратились к менеджеру певицы – Маргарите Соколовой. Общественность уверена, что директор должен был запретить вокалистке давать концерт, рискуя здоровьем.

В личном микроблоге Маргарита ответила на претензии фан-клуба певицы Максим. По словам Соколовой, о том, что ее подопечная больна, она узнала только после концерта. Абросимова не хотела жаловаться менеджеру. Узнав о недомогании, Маргарита поменяла Марине билеты на самолет. Артистка планировала погостить в Казани еще два дня, но ковид спутал все планы.

"Марина сама приняла решение", – подчеркнул менеджер.

Соколова считает, что Абросимова боялась, что отмена концерта спровоцирует гнев зрителей и потоки негатива в Сети. Певица Максим знала, что поклонники очень ждут ее и не хотела никого подводить. Маргарита отметила, что говорит правду и ее слова могут подтвердить свидетели.

Напомним, как писали "Дни.ру", Марина Абросимова попала в больницу спустя пару дней после того рокового концерта в Казани. Состояние артистки ухудшалось и ее ввели в медикаментозный сон, в котором она находится по сей день. Накануне стало известно, что певице Максим стало хуже.

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Певица МакSим. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 18 июля 2021, 16:08 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость803716
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"Марина сама приняла решение", – подчеркнул менеджер.
теперь менеджер перевела все стрелки и с темы спрыгнула..молодец.чистая осталась...
1

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