Почему едва стоящая на ногах от недомогания МакSим не отменила роковое выступление

Известная певица Максим находится в реанимации, куда попала еще в прошлом месяце. Состояние артистки тяжелое – она находится на искусственной вентиляции легких, кроме того, ее кровь обогащают кислородом с помощью специального аппарата.
Буквально накануне госпитализации Марина Абросимова выступала в Казани. На малой родине знаменитость давала концерт. Как позднее стало известно, Максим почувствовала недомогание еще на сцене – у артистки поднялась высокая температура, появилась головная боль. Звезда едва держалась на ногах, но продолжала петь.
Поклонники не понимают, почему Марина не отменила выступление. Фанаты обратились к менеджеру певицы – Маргарите Соколовой. Общественность уверена, что директор должен был запретить вокалистке давать концерт, рискуя здоровьем.
В личном микроблоге Маргарита ответила на претензии фан-клуба певицы Максим. По словам Соколовой, о том, что ее подопечная больна, она узнала только после концерта. Абросимова не хотела жаловаться менеджеру. Узнав о недомогании, Маргарита поменяла Марине билеты на самолет. Артистка планировала погостить в Казани еще два дня, но ковид спутал все планы.
"Марина сама приняла решение", – подчеркнул менеджер.
Соколова считает, что Абросимова боялась, что отмена концерта спровоцирует гнев зрителей и потоки негатива в Сети. Певица Максим знала, что поклонники очень ждут ее и не хотела никого подводить. Маргарита отметила, что говорит правду и ее слова могут подтвердить свидетели.
Напомним, как писали "Дни.ру", Марина Абросимова попала в больницу спустя пару дней после того рокового концерта в Казани. Состояние артистки ухудшалось и ее ввели в медикаментозный сон, в котором она находится по сей день. Накануне стало известно, что певице Максим стало хуже.
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