Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 18 июля

Известная вокалистка Максим почти месяц находится в реанимации. Медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь знаменитости. Между тем в минувшую субботу появились тревожные новости об ухудшении состояния Марины Абросимовой.
По данным телеграм-канала Mash, состояние 38-летней артистки ухудшается. Абросимова долгое время не дышит самостоятельно и находится на ИВЛ. Медики пришли к выводу, что искусственной вентиляции легких уже недостаточно. Кровь Марины все еще обогащают кислородом с помощью аппаратуры – оксигенатора. Исследования показали, что у Максим перестает работать правое легкое. В органе разрастаются кисты и появляются полости.
Из-за дыхательной недостаточности у Марины Абросимовой появились проблемы с сердцем. Левый желудочек вместе с левым предсердием увеличены.
Информацию о состоянии певицы Максим на 18 июля 2021 года прокомментировал ее менеджер – Маргарита Соколова. Директор знаменитости призвал не верить новостям, распространяемым телеграмм-каналами. По словам Соколовой, точные данные о Марине Абросимовой будут известны только в понедельник, 19 июля. Полную картину происходящего со звездой знает только лечащий врач, у которого в субботу и воскресенье выходной. "Необходимо именно его мнение и его комментарии", – отметила Маргарита.
Менеджер певицы Максим добавил, что артистка на выходных не осталась без присмотра. За ее состоянием пристально наблюдают дежурные медики. Детальная информация будет доступна только в будние дни.
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