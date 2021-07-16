Шнуров? Едкие стихи об умирающей МакSим вызвали оторопь

После трагического известия о смерти Мамонова памятные слова покойному актеру посвятили многие медийные личности. На официальной странице его коллеги – Сергея Шнурова сегодня тоже появились стихи, однако их смысл не в скорби, а скорее в обличении всех тех, кто мусолит тему смерти Мамонова и болезни певицы Максим.
Не совсем понятно, кому именно принадлежат опубликованные стихи, так как они были пересланы с аккаунта вокалистки Шнурова – Зои, однако многие пользователи Сети посчитали, что автор ни кто иной, как сам лидер группы "Ленинград".
Автор стихов утверждает, что многочисленные блогеры, пишущие о Мамонове, "как воронье на труп летят". Он также пишет:
"Забыли. Люди жаждут новостей.
Все ждут, когда уже умрет Максим,
Чтоб некрологи стряпать всех мастей.
И собирать просмотры с ними лайки."
Сам автор не относит себя к гуманистам, поэтому он не стал скорбеть о скончавшемся музыканте. У подписчиков Сергея Шнурова такие едкие стихи вызвали оторопь. Они обвинили артиста в цинизме и посчитали, что он сам занимается тем же, чем и вышеупомянутые блогеры, только делает это иначе, а мог бы почтить память великого человека. Фолловеры написали:
"А сам туда же, только надо воткнуть другим" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как то не очень красиво.. Человек умер..", "Вы батенька даже рядом с Мамоновым не стояли. И тоже нашли на чем похайповать. Печаль".
Подписчики Шнурова искренне поскорбели о Мамонове и выразили надежду на то, что певица Максим все-таки справится с коварной болезнью.
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