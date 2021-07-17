Менеджер МакSим призвала молить бога за певицу

Уже почти месяц прошёл с того момента, как всю Россию облетела неожиданная новость – певица МакSим, звезда 2000-х, кумир миллионов, введена в медикаментозную кому. Врачи пошли на этот шаг для того, чтобы организму певицы было проще бороться с инфекцией, поразившей её лёгкие. Несмотря на то, что все тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат, медики считают, что причиной тяжёлого состояния Марины Абросимовой стал именно коронавирус.
Каждый день фанаты пытаются получить хоть какую-то информацию о состоянии своего кумира, а также постоянно выдвигают свои предположения о том, что же сейчас происходит с их любимой певицей. Однако достоверных фактов практически нет – Маргарита Соколова, генеральный менеджер артистки, достаточно редко даёт информацию о состоянии своей подопечной.
Однако сегодня Соколова прервала молчание, выложив в сториз в своём личном аккаунте в Инстаграме необычную просьбу: “Святые царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас!” Сториз сопровождается фотографией царской семьи Романовых.
Новость быстро разлетелась по интернету – поклонники гадают, с чем связан этот крик души генерального менеджера МакSим. Некоторые предположили, что состояние певицы ухудшилось и шансов на выздоровление уже практически нет. Однако многие продолжают поддерживать любимицу и верить в лучшее.
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