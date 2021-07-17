Застряла между мирами: тяжелобольную МакSим хотят спасти нетрадиционным методом

Психолог и экстрасенс Мирослава Коллавини изучила биографию Марины Абросимовой (МакSим) и назвала единственный способ, который поможет певице выздороветь.

По словам Коллавини, сейчас МакSим находится на границе между мирами. Это случилось не только потому, что иммунитет артистки ослаб, но и из-за того, что она очень устала, нуждалась в отдыхе в одиночестве, считает эксперт. По словам ясновидящей, организм певицы, получая ложный сигнал, плывет по течению, а не борется. Мол, если это состояние будет слишком продолжительным, то оно приведет к смерти.

Коллавини изучила биографию МакSим и ее характер, чтобы найти способ, который поможет исполнительнице хита "Знаешь ли ты" выздороветь. Ясновидящая считает, что у артистки есть шанс на спасение. Единственный путь, который должны выбрать близкие певицы, – перезагрузка ее энергетики и включение внутренних ресурсов.

Проще говоря, МакSим необходимо вернуть в детство: приносить ей приятные ароматы, цветы детства, любимую еду. По словам Коллавини, нужно сделать все возможное, чтобы Марина почувствовала себя ребенком.

Напомним, МакSим была госпитализирована месяц назад. Уже несколько недель певица находится в коме. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Это все, что известно о состоянии артистки. Люди подозревают, что от них скрывают правду. На фоне этого появляется множество слухов.